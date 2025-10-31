Epic Games Store: Kostenlos und nur für kurze Zeit – zwei haarsträubende Horrorschocker schnappen

Heute ist Halloween und wenn ihr nicht selbst um die Häuser zieht, um mit „Süßes oder Saures“ euren Beutel zu füllen, lohnt vielleicht ein Blick in den Epic Games Store.

Dort könnt ihr euch nämlich seit gestern zwei Horrorspiele schnappen und müsst dafür weder einen Schokoriegel noch einen Euro oder Cent löhnen. Wie immer habt ihr zum Einlösen genau eine Woche Zeit, also noch bis zum 6. November um 16:59 Uhr. Im Idealfall schlagt ihr aber einfach gleich heute zu, schließlich gruselt es sich zum Geisterfest am besten.

Epic Games Store: Jetzt zwei Horrorspiele gratis sichern

Und welche „haarsträubenden Horrorschocker“ erwarten euch jetzt im Epic Games Store? Da wäre zum einen Bendy and the Ink Machine: Hier geht ihr mysteriösen Vorfällen in einem verlassenen Animationsstudio auf den Grund, bemerkt aber schon bald, dass ihr nicht alleine hier herumgeistert. Wer ein Faible für die Prämisse „Cartoons, aber in gruselig“ hat, darf sich auf einen stimmigen Schocker aus der Ego-Perspektive freuen.

Der damalige Trailer liefert einen ersten Einblick:

Solltet ihr von dem Indie-Horror noch nichts gehört haben und auch keine Lust, das zu ändern, spricht euch der andere Titel vielleicht etwas mehr an. Dabei handelt es sich zwar ebenfalls um kein AAA-Erzeugnis, zumindest die dahinterstehende Marke ist aber deutlich bekannter. Genauer gesagt handelt es sich um Five Nights at Freddy’s: Into the Pit, einem Spin-Off der mittlerweile sogar zum Kinofilm mutierten Grusel-Reihe von Scott Cawthon.

Der erwähnte Ableger stammt nun allerdings von Mega Cat Studios tauscht die Ego-Perspektive für einen 2D-Pixel-Look. Euer Ziel ist aber das gleiche wie in den anderen Titeln von FNaF: Fünf Nächte in der titelgebenden Pizzeria verbringen und dabei nicht von den mörderischen Mechatronics umgelegt werden. Hier dürft ihr nun außerdem durch die Zeit reisen und müsst eure Schleichkünste unter Beweis stellen.

Egal, für welches der beiden derzeit kostenlosen Horrorspiele im Epic Games Store ihr euch entscheidet: Für günstigen Grusel auf dem heimischen Bildschirm ist in jedem Fall gesorgt. Und falls ihr die Befürchtung habt, dass euch bei beiden Titeln so sehr die Hände zittern, dass euch Maus und Tastatur vom Schreibtisch fliegen, trifft diese Liste mit Grusel-Games für Angsthasen vielleicht eher euren Geschmack.

