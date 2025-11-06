Epic Games Store: Kostenlose Inhalte im Wert von mehr als 100 Euro schnappen – nur für kurze Zeit

Halloween ist zwar vor einer Woche gewesen, im Epic Games Store liegen aber offenbar noch ein paar schmackhafte Süßigkeiten herum, die ihr euch jetzt einfach gratis in euren digitalen Beutel schieben könnt.

Landen Bonbons und Schokoriegel in der Regel nur bei Cent-Beträgen, spart ihr hier tatsächlich einen dreistelligen Betrag. Diese Woche haut Tim Sweeney also offenbar richtig auf den Putz, aber vergesst bei aller Freude nicht, dass ihr nur begrenzt Zeit habt, die kostenlosen Leckerbissen einzustecken: Das Verfallsdatum klingelt am 13. November um 16:59 Uhr.

Epic Games Store: Dungeons & Dragons-Fans sahnen richtig ab

Euch erwarten dieses Mal im Epic Games Store allerdings nicht zwei Spiele, sondern ein Titel sowie ein Haufen Inhalte für einen anderen. Kommen wir zunächst zum Hauptpreis: Für den Dungeons & Dragons-Ableger Idle Champions of the Forgotten Realms, ein kostenloser Strategie-Titel mit cartooniger Grafik und mehr als 140 Charakteren, erhaltet ihr nämlich Nixies „Berühmte Champions“-Paket, das prall gefüllt ist und mehr als 100 US-Dollar teure Goodies für das Spiel mitbringt.

Egal also, ob ihr Idle Champions eh schon rauf- und runterspielt und euch über den Gratis-Regen an Inhalten freut, um mit neuen Figuren und Gegenständen das Schlachtfeld umzukrempeln, oder das Paket als Anreiz seht, um endlich einzusteigen: Als Fan von Dungeons & Dragons dürfte sich ein genauerer Blick lohnen. Einlösen könnt ihr das Bundle ganz einfach, indem ihr euch zwischen heute um 17 Uhr und dem 13. November um 17 Uhr in Idle Champions über den Epic Games Store einloggt.

Lesetipp: So gelingt der Einstieg in Dungeons and Dragons

Neben der satten Ersparnis lockt das Angebot auch noch mit seiner Exklusivität, denn ihr könnt das erwähnte Paket nicht einfach kaufen. Wollt ihr alle Details zu den Inhalten, werdet ihr auf der entsprechenden Seite im Epic Games Store fündig. Neben dem geschnürten Geschenk wartet aber auch noch ein vollständiges Spiel auf euch, das auf den Namen Felix the Reaper hört und euch mit kniffligen 3D-Puzzlen herausfordern will.

Als Außendienst-Sensenmann müsst ihr stets im Schatten bleiben und dabei gegebenenfalls auch das Licht manipulieren, um neue Angriffswinkel und Fortbewegungsmöglichkeiten zu erschaffen. Auch der Tanz mit dem Tod ist natürlich nur für kurze Zeit kostenlos, ihr solltet also nicht bis zum Rausschmiss-Song warten. Noch mehr Gratis-Spiele gibt es beim Epic Games Store-Konkurrenten Steam.

Quelle: Epic Games Store