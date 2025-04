Epic Games Store: Nur für kurze Zeit Geschenke im Wert von über 100 Euro schnappen

Das Aprilwetter mag unbeständig sein, doch auf den Epic Games Store könnt ihr euch auch bei Regen, Schnee und Hagel verlassen: Hier gibt es nämlich weiterhin jede Woche Spiele geschenkt.

Pünktlich wie die Uhrmacher ruft der Steam-Konkurrent auch heute wieder ab 17 Uhr neue Gratis-Titel auf der eigenen Website auf, die ihr mit einem Epic Games Store-Account herunterladen und dauerhaft behalten könnt. Diese Woche spart ihr besonders viel Geld und könnt dabei auch Tuchfühlung mit dem Tierreich gehen.

Epic Games Store: Käfer-Parade und Fantasy-Action für lau sichern

Strenggenommen gibt es im Epic Games Store diese Woche nur ein Spiel sowie einen Haufen Inhalte, aber schon die kleine Indie-Perle ist definitiv einen Blick wert. In Botanicula begleitet ihr fünf mikroskopisch kleine Baumwesen, die ihren hölzernen Stamm vor einem fiesen Parasitenbefall retten wollen und sich für diese Aufgabe auf eine gefährliche Reise begeben.

So sieht das Ganze im Trailer aus:

Auch wenn es schon 13 Jahre auf dem Buckel hat, deuten die über 4.000 äußerst positiven Wertungen auf Steam und ein Metacritic-Score von 82 daraufhin, dass euch hier eine gute Zeit erwartet. Schon der Trailer lockt mit viel Humor, knuffigen kleinen Kreaturen und einer besonderen Optik. Für umme könnt ihr hier bedenkenlos reinschnuppern, länger als fünf Stunden solltet ihr hier laut Howlongtobeat ohnehin nicht beschäftigt sein.

Deutlich mehr Zeit könnt ihr vermutlich in das generell kostenlose Rollenspiel Firestone: Online Idle RPG stecken. Die Einstiegshürde ist also relativ gering und auf Steam hinterließen zumindest 77 Prozent der über 6.000 Rezensent*innen einen Daumen hoch. Der Epic Games Store schüttet euch nun mit Dreingaben im Wert von 100 Euro zu, die euch einen zusätzlichen Anreiz bieten sollen, in die Fantasy-Welt einzutauchen. Darunter unter anderem einen exklusiven Skin, jede Menge Truhen, Schriftrollen und Juwelen.

Einen Eindruck von Firestone bekommt ihr hier:

Wie immer gelten die Angebote nur für eine Woche. Falls ihr also Lust auf eine kleine Reise durch die Baumwipfel habt oder mit ordentlichem Rückenwind in ein Gratis-RPG zum Däumchen drehen und Kopf abschalten starten wollt, solltet ihr vor dem 24. April um 16:59 Uhr im Epic Games Store vorbeischauen. Auch auf Steam bekommt ihr seit kurzem ein neues, spannendes Spiel völlig kostenlos.

