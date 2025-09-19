Epic Games Store: Diesen gefeierten Survival-Hit könnt ihr ab sofort komplett kostenlos abstauben

Als hättet ihr im randvoll gefüllten, gerade erst startenden Spieleherbst nicht genug vor Bildschirm oder Flimmerkiste zu tun, öffnet der Epic Games Store jede Woche seinen Tresor mit ein paar Gratis-Games.

Pünktlich um 17 Uhr am Donnerstag ändert sich die Rotation, die vorherigen Titel verblassen und die neuen rücken nach, warten nur darauf, dass ihr sie kostenlos in eure Bibliothek oder gleich auf eure Festplatte verfrachtet. Nach dem entspannenden Kult-Hit Monument Valley vergangene Woche ist diese der harte Kampf ums Überleben an der Reihe.

Epic Games Store: Schnappt euch Project Winter und Samorost 2 kostenlos

Das erste der beiden Spiele, die ihr euch ab sofort für lau im Epic Games Store sichern könnt, hört nämlich auf den Namen Project Winter – ironisch, wo doch der Herbstanfang vor der Tür steht. Digital durch den Schnee stapfen könnt ihr aber natürlich jederzeit und müsst dabei wenig überraschend darauf achten, dass ihr ausreichend Ressourcen zur Hand habt, um warm und satt zu bleiben.

Wie das in Aktion aussieht:

Zusammen überlebt es sich natürlich leichter, deshalb ist der auf Steam als „sehr positiv“ eingestufte Survival-Hit (84 Prozent bei über 13.500 Rezensionen) auch ein Multiplayer-Titel für acht Spieler*innen. Fragt euch also, welchen Personen in eurem Freundeskreis ihr am meisten vertraut und schickt ihnen diesen Artikel, um gemeinsam und ohne einen Cent zu bezahlen durch die eisige Wildnis zu marschieren, dem Frost und wilden Bären zu trotzen.

Ach so, haben wir erwähnt, dass sich in eurer Gruppe Verräter*innen befinden, die eure Überlebensversuche sabotieren wollen? Richtig gelesen, Project Winter ist gewissermaßen Among Us als Survival-Spiel. Wem das alles viel zu stressig ist, der bekommt mit Samorost 2 ein deutlich ruhigeres, aber auch skurrileres Point-and-Click-Adventure geboten. In der Rolle eines Weltraumgnoms jagt ihr Aliens hinterher, die euren knuffigen Hund entführt haben.

Schon die Screenshots zeigen, dass euch in dem einstündigen Abenteuer eine einzigartige Erfahrung erwartet. Angesichts der geringen zeitlichen und noch geringeren monetären Investition sicherlich eine Reise wert! Nicht im Epic Games Store, dafür aktuell bei Steam bekommt ihr diese Gratis-Spiele zugeschustert.

