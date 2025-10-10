Epic Games Store: Völlig kostenlos – ab jetzt sichert ihr euch eine echte Geheimperle für 0 Euro

Woche für Woche verschenkt der Epic Games Store Spiele und ja, auch im Oktober gibt es keine Pause. In diesen Tagen dürft ihr euch besonders die Hände reiben, falls ihr Mega Man liebt oder schlicht ein Faible für Klassiker-Plattformer habt.

Mit Gravity Circuit gibt es einen wahrhaften Geheimtipp als Gratis-Game, der sich auf Steam mit 95 Prozent positiven Bewertungen auszeichnet. Normalerweise kostet euch das Abenteuer 16,99 Euro, aber falls ihr auf die Valve-Plattform verzichten könnt, bekommt ihr den actionreichen Indie-Hit jetzt bei Epic kostenlos in die Bibliothek gespült.

Epic Games Store: Geheimperle jetzt für Lau mitnehmen

In Gravity Circuit landet ihr in einer futuristischen Welt, die von intelligenten Robotern bevölkert wird. Eines Tages taucht jedoch ein Feind auf und stellt alles auf den Kopf. Als Einzelkämpfer Kai obliegt es nun euch, die böse Virus-Armee zu besiegen. Zugegeben, die Prämisse des aktuellen Gratis-Spiels im Epic Games Store ist nicht besonders einfallsreich.

Die große Stärke kanalisiert sich im Gameplay: Wie in den Mega Man-Spielen laufen und hüpfen wir durch lineare Level, bekommen es mit allerlei Gegnern und kreativen Bossen zu tun. Die Besonderheit? Statt distanzierter Auseinandersetzung liegt der Fokus auf dem Nahkampf – mit Kombos und aufgeladenen Fäusten verprügeln wir unsere Feinde in Windeseile.

Zwischendrin kaufen wir bei anderen Robotern Verbesserungen, wie etwa einen Doppelsprung oder einen sehr praktischen Greifhaken. Nach und nach zieht das Spieltempo dadurch an, insbesondere, da Fortbewegung und Kampf sehr flüssig ineinander übergehen. Schon jetzt interessiert? Dann lohnt sich der Besuch im Epic Games Store, wo ihr Gravity Circuit noch bis zum 16. Oktober, um 17:00 Uhr für null Euro mitnehmt.

Auf Steam ein kleiner Liebling

Falls euch das als Empfehlung noch nicht reicht, dann hilft eventuell ein Blick in Richtung Steam. Dort darf sich Gravity Circuit über sagenhafte 95 Prozent positive Bewertungen freuen – bei über 2.500 abgegebenen Stimmen. Es sind also nicht nur eine Handvoll Einzelmeinungen, die das Gratis-Spiel loben.

Speziell das flüssige Kampfsystem, die gute Spielgeschwindigkeit und der schicke Pixel-Look bekommen etliche Daumen nach oben. Ebenso erntet der treibende Soundtrack, welcher natürlich, wie könnte es anders sein, ebenso an die Mega Man-Reihe erinnert und das Gameplay hervorragend unterstützt, viel Zustimmung.

Endgültig überzeugt? Dann stürzt euch gerne in den Epic Games Store und holt euch das Gratis-Spiel auf die Festplatte. Alternativ stellen wir euch hier kostenlose Spiele vor, die ihr aktuell bei Steam findet.

Quelle: Epic Games Store, Steam