Epic Games Store: Von GTA 5 bis Tomb Raider – bis zu 85 % Rabatt im Sale

Ist euer PC noch nicht voll genug mit geilen Videospielen? Ist euer Pile of Shame noch nicht hoch genug? Gibt es einige Kracher aus den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, die ihr unbedingt nachholen müsst? Und habt ihr ein paar Kröten übrig, die dringen dafür ausgegeben werden wollen?

Im Epic Games Store gibt es gerade wieder einmal ein paar schicke Angebote im Sale, die euch AAA-Titel und weltberühmte Franchises mit bis zu 85 Prozent rabattieren und/oder für ein paar Euro hinterherwerfen.

Epic Games Store: Lara Croft und der Prince of Persia im Sale-Fokus

Im Sale der Woche, der im Epic Games Store noch bis Dienstag, den 25. März läuft, bekommt ihr zum Beispiel Prince of Persia: The Lost Crown für den halben Preis – 19,99 Euro in der Standard und 24,99 Euro in der Deluxe Edition inklusive DLC und Extra-Outfits.

Lara Croft wartet sogar mit Rabatten zwischen 80 und 85 Prozent auf: Das Tomb Raider-Reboot bekommt ihr gerade mal für 2,99 Euro, die beiden Nachfolger für 4,49 beziehungsweise 7,99 Euro. Wenn ihr dann noch bei der Remaster-Trilogie der Teile 1 bis 3 für 10,79 Euro (60 Prozent Rabatt) zuschlagt, habt ihr insgesamt sechs Spiele mit der kessen Archäologin für rund 25 Euro geschossen.

Apropos schießen: Das dürft ihr auch in Just Cause 4 Reloaded – und zwar nicht zu knapp. Die herrlich übertriebene Open World-Ballerei mit Wingsuit, Greifhaken und Raketenwerfern wird mit fetten 85 Prozent rausgehauen und kostet euch gerade einmal 4,94 beziehungsweise 8,54 Euro in der Complete Edition.

Fantastische Welten und GTA

Wer es fantastisch mag und in einem Zelda-like mit schicker Comic-Grafik Urlaub machen will, bekommt gerade Dungeons of Hinterberg zum halben Preis (14,99 Euro) oder das mystische Open World-Adventure Forspoken sogar mit 70 Prozent Rabatt (23,99 Euro). Daneben gibt es für wenig Geld charmante Spiele wie den 3D-Plattformer Scarf (4,94 Euro), das Farben-Puzzleabenteuer HUE (2,39 Euro) oder das pussierliche Detektivspiel Sherlock Purr 2 (1,34 Euro).

Wer schnell ist und zu den wenigen gehört, die noch immer nicht das beeindruckende Los Santos in Grand Theft Auto 5 bereist haben, kann das ebenfalls noch nachholen. Bis morgen, 20. März, um 16 Uhr gibt es noch den 50-prozentigen Rabatt, sodass ihr lediglich 14,99 Euro für den Open World-Knaller zahlt.

Quellen: Epic Games Store