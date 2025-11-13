Epic Games Store: Diese zwei Spiele werden euch jetzt geschenkt – eines davon ein epischer Action-Titel

Preise von Videospielen sind eigentlich dauernd ein brisantes Thema, nicht zuletzt, aber immer auch, wenn es um GTA 6 geht. Unabhängig davon, ob das am Ende nun 70, 80 oder 100 Euro kostet, findet ihr im Epic Games Store eine günstigere Alternative.

Schließlich verschenkt das Unternehmen von Tim Sweeney jede Woche zwei Videospiele, die ihr nach dem erfolgreichen Download noch dazu dauerhaft behalten dürft – und ein Abo braucht ihr dafür auch nicht. Ab sofort und bis zum 20. November um 16:59 Uhr handelt es sich dabei um diese beiden Spiele.

Epic Games Store: Scourge Bringer und Songs of Silence kostenlos schnappen

Hinter der Beschreibung „epischer Action-Titel“ verbirgt sich dabei Scourge Bringer: Das ab sofort im Epic Games Store kostenlos herunterladbare Roguelike will euch mit Bullet Hell-Attacken auf Trab halten, gleichzeitig mit charmanter Pixel-Optik in knallig-gedeckten Farbpaletten faszinieren. In der Rolle der Kriegerin Kyhra schlagt und schießt ihr euch von Bildschirm zu Bildschirm und durch Horden von brutalen Maschinen.

Hier der Trailer:

Neben den Kämpfen sollt ihr dabei auch nicht zu knapp mit Akrobatik beschäftigt sein, sprich: Mit hoher Mobilität dem Kugelhagel entgehen, Laserstrahlen ausweichen und von Plattform zu Plattform hüpfen. Verpasst ihr mal einen Sprung oder verkalkuliert eure Position und segnet das Zeitliche, geht es Genre-typisch natürlich von vorne los. Wer Dead Cells oder Hades mag, sollte hier zumindest mal reinschauen.

Ist euch das viel zu hektisch, weil ihr es lieber taktisch angeht und am liebsten schon vor der Schlacht minutiös plant, wie ihr euren Gegner ausschaltet, könnt ihr Songs of Silence vielleicht mehr abgewinnen. Hier strukturiert ihr eure eigenen Armeen, errichtet prunkvolle Königreiche und werft die Konkurrenz in den Staub. Gekämpft wird rundenbasiert, ihr könnt Entscheidungen also durchdenken, bevor ihr sie trefft.

Lesetipp: Rundenbasierte Strategie gibt es auch gerade im Angebot

Und das solltet ihr auch, schließlich hängt davon die Zukunft eures Reiches ab. Mit acht Kampagnenkarten rangiert das Strategie-Spiel mindestens im zweistelligen Stundenbereich und bietet noch deutlich mehr, wenn ihr euch den Nebenmissionen oder dem Endlos-Modus annehmt. Rast ihr trotzdem durch das Gratis-Futter, solltet ihr den Epic Games Store hinter euch lassen und diese kostenlosen Spiele bei Steam einsacken.

