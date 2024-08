ERAZER auf der Gamescom 2024: Zwischen Esport-Euphorie und Highend-Hardware

Die Gamescom 2024 steht vor der Tür und mit ihr die neuesten Enthüllungen und Innovationen der Gaming-Welt. In Köln präsentiert der Hardware-Hersteller ERAZER seine aktuellen Entwicklungen im Bereich Gaming-PCs, Laptops und Peripherie.

Neben den technologischen Neuerungen steht auch die zweite Auflage der hauseigenen Esport-Championship Your Road to Victory im Fokus, die mit Rocket League als Hauptspiel internationale Gamer zusammenbringen wird.

Hier findet ihr ERAZER auf der Gamescom 2024

Die größte Gaming-Messe der Welt lädt auch in diesem Sommer wieder ein: In Köln feiert die Gamescom zwischen dem 21. und dem 25. August ganze fünf Tage lang alles ab, was die Welt der Videospiele und ihre Akteure zu bieten hat. Mit einem Stand in Halle 9 (C-041) ist auch Hardware- und Peripherie-Hersteller ERAZER mit am Start.

Im prall geschnürten Rucksack hat man dabei einige spannende Spielzeuge für Gamer parat, beispielsweise ERAZERs ersten OLED-Monitor, einen taufrischen Gaming-Laptop sowie einen leistungsstarken Gaming-PC in der limitierten Gamescom Edition. Doch auch die Peripherie soll mit neuen Mäusen, Tastaturen und Headsets natürlich nicht zu kurz kommen. Im Folgenden haben wir einen schärferen Blick auf die Produkte des Herstellers geworfen, die im Rahmen der Your Road to Victory von den angehenden Rocket League-Profis genutzt und von euch auch aus dem Beifahrersitz heraus gewonnen werden können.

Highend-Hardware und potente Peripherie so weit das Auge reicht

Mit einer Reihe neuer Produkte setzt ERAZER in diesem Jahr auf Leistung und Design. Die limitierte Gamescom Edition des Mechanic Epic, einem Gaming-PC der Oberklasse, hebt sich durch ihre leistungsstarken Komponenten wie dem Intel Core i9-Prozessor und der NVIDIA GeForce RTX 4090-Grafikkarte hervor. In einem InWin Dubili Aluminium-Gehäuse verbaut, vereint dieser Rechner Leistung mit einer ansprechenden Optik. Auch der Mechanic X20, eine weitere Neuheit, bietet vergleichbare Performance und ergänzt das Portfolio um eine leistungsstarke Alternative.

Ein weiterer Höhepunkt ist der ERAZER Major 15 X1, ein Gaming-Laptop, der trotz seines schlanken Aluminium-Designs leistungsstarke Komponenten wie einen Intel Core i9-Prozessor und eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte in sich vereint. Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hertz und einem QHD+ Display eignet sich dieses Modell sowohl für anspruchsvolles Gaming als auch für kreative Anwendungen.

Ergänzend dazu stellt ERAZER mit dem Spectator X60 seinen ersten OLED-Monitor vor, der mit 240 Hertz und einer QHD-Auflösung für flüssige und klare Bilder sorgt. Das Display ist besonders für wettbewerbsorientierte Spielerinnen und Spieler interessant, die Wert auf schnelle Reaktionszeiten und eine scharfe Bilddarstellung legen.

Nicht nur im Bereich der PCs legt ERAZER nach, sondern bringt auch neue Peripheriegeräte auf den Markt. Das Headset Mage P20 bietet dank seines ES92260Q-Soundchips von ESS Technology und einem komfortablen Over Ear-Design eine hohe Klangqualität und Tragekomfort. Die neue Gaming-Maus Wizard P20 verspricht durch ihren optischen Pixart PMW 3389-Sensor mit 16.000 DPI eine präzise Steuerung, während die Supporter X20-Tastatur mit Cherry MX Red RGB-Switches ein optimales Spielerlebnis ermöglicht.

Die Your Road to Victory bringt echte Esport-Euphorie auf die Gamescom

Natürlich sind die neuen Produkte des Herstellers nicht das einzige, was es am ERAZER-Stand zu sehen gibt. Viel entscheidender noch: Die Your Road to Victory, kurz YR2V, geht in die zweite Runde. Wie schon im vergangenen Jahr fällt für ERAZERs eigenes Esport-Event der Startschuss auf der Gamescom mit den ersten Qualifyings in Köln.

Und mit Rocket League hat man sich in diesem Jahr einen der populärsten Vertreter aus der Welt der Competitive Games herausgepickt. Passend dazu vergrößert man auch den Teilnehmer*innen-Pool: Die Your Road to Victory wird 2024 als internationale Serie ausgetragen. Gleich 18 angehende Esportlerinnen und Esportler durchlaufen bis zum Grand Finale im November diverse Qualifikationsrunden und Bootcamps, ehe am Ende eine oder einer von ihnen zum ERAZER Gamechanger 2024 gekrönt wird.

Gleich vier von ihnen sollen auf der Gamescom am Stand von ERAZER gefunden werden. Wenn ihr Lust habt, eure Autoball-Skills vor einem Publikum unter Beweis zu stellen und euch womöglich sogar für die Your Road to Victory 2024 zu qualifizieren, schaut unbedingt an Stand C-041 in Halle 9 vorbei. Weitere Informationen findet ihr auf erazer.gg.

