“Erlebt Half-Life 2 wie nie zuvor“: Mega-Mod beschenkt Fans mit brandneuem Update

Die Shooter-Sensation Half-Life 2 ganz neu erleben, so wie sich das Valve in der Alpha- und Beta-Phase ursprünglich gedacht hat? Diesen Traum lässt das Team hinter der Fan-Mod Raising The Bar: Redux Realität werden. Ein ehrgeiziges Fan-Projekt, das jetzt am 26. Mai mit dem Division 3-Update sozusagen ins nächste Level aufstieg.

Zu den spannendsten Neuerungen gehören neue Varianten altvertrauter Gegnertypen aus Half-Life 2 – oder kanntet ihr schon die von der Decke hängenden Barnacle-Aliens als Strandsand-Monster? Oder die Junior-Version der Bullsquid-Zweibeiner? Eben! Aber das sind nicht alle Ungetüme aus Raising The Bar: Redux …

Wollt ihr euch vollumfänglich zum Division 3-Update informieren, können wir euch nur das dazugehörige YouTube-Video empfehlen. Darin wird euch in fast zehn Minuten detailliert erklärt, welche Neuerungen konkret geleistet wurden. Nebst des angesprochenen Bestiariums, gehts vor allem um den aus dem regulären Half-Life 2 bekannten Wasteland-Level. Dieses karge, vom Gegnertyp Ameisenlöwen bewohnte Ödland, wurde für Raising the Bar: Redux nochmal runderneuert – beispielsweise eben mit neuartigen Widersachern bevölkert …

“Erlebt Half-Life 2 wie nie zuvor“ – verspricht euch das Übersichtsvideo zum Update:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beispielsweise Houndeyes und Bullsquids sind zwei unterschiedliche Gegner aus der von außerirdischen Lebensformen heimgesuchten Welt von Half-Life – die ihr jetzt nochmal anders kennenlernt. Bei Houndeyes handelt es sich um sowas wie Space-Bulldoggen, nur weniger flauschig. In Half-Life sind die Schoßtiere dreibeinige Knubbel mit einem einzigen, riesigen Facettenauge. Das Modding-Großprojekt ergänzt den Tierpark zudem um den Alpha Houndeye – der rötlich-rosa leuchtet, sowie einen papageienartigen Schnabel hat.

Hingegen die Bullsquids sind eine Mixtur aus Tintenfisch und Krokodil – liegen mit dem Baby Bullsquid jetzt auch als putzige Mini-Ausgabe vor. Doch mit dem Getier enden die Neuerungen noch nicht. Die Macher*innen haben sich das Feedback aus der Community zu Herzen genommen, haben an Gameplay-Mechaniken wie dem Kampfsystem speziell, oder der Interaktion mit der Spielwelt allgemein gefeilt. Auch wurde bei der Performance nochmal nachgebessert.

Lesetipp: Half-Life 2: Die Shooter-Sensation erstrahlt dank kostenloser Mod im neuen Glanz

Wer sich von den aktuellen Bemühungen rund um Raising The Bar: Redux überzeugen möchte, kann sich in die bereits am 30. April 2024 veröffentlichte Demo hineinwagen. Der Download bringt knapp zwei Gigabyte auf die Waage; zum Spielen benötigt ihr das Hauptspiel Half-Life 2 als auch die Erweiterung Episode 2. Also: Loslegen, oder aber mit der Half-Life-Mod Delta Particles authentische Gold Sorce-Nostalgie schnuppern.

Quellen: Mod DB / Raising the Bar Redux Team, YouTube / @raisingthebarredux