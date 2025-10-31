Escape from Tarkov: „Der wichtigste Tag meines Lebens“ – Entwickler kündigt historischen Meilenstein nach 9 Jahren an

Gerade erst ist mit Arc Raiders ein Extraction-Shooter erfolgreich gestartet, da steht die wohl größte Konkurrenz ebenfalls schon fast vor der Tür: Am 15. November erscheint Escape from Tarkov. Gemeint ist natürlich die Vollversion des Genre-Begründers.

Jetzt, gut zwei Wochen vor Release, verkündet das zuständige Studio Battlestate Games, dass dem Release tatsächlich nichts mehr im Weg steht. Die letzten Arbeiten sind abgeschlossen, der sogenannte Gold-Zustand erreicht. Welche Änderungen uns aber im Detail erwarten, darüber herrscht noch ziemliche Unklarheit.

Escape from Tarkov: Der Extraction-Shooter ist vollständig

Am 4. August 2016 ist die erste geschlossene Alpha Extraction-Shooter-Urgroßvater gestartet – es sollte anschließend neun Jahre dauern bis wir endlich dem finalen Release entgegenblicken dürfen. Dieser wird auch wirklich so stattfinden: „Escape from Tarkov ist Gold gegangen“, heißt es von Nikita Buyanov, seines Zeichens Chef des russischen Teams auf Twitter.

„Die finale Version ist fertig – die Produktion ist abgeschlossen und der Countdown bis zur Veröffentlichung läuft. Jahrelange harte Arbeit, Tests und Weiterentwicklungen haben zu dem Ergebnis geführt, auf das wir alle gewartet haben“, führt er weiter aus. Anders ausgedrückt heißt das, dass der Ego-Shooter wirklich in wenigen Tagen endlich in einer vollständigen Version spielbar ist.

Übrigens dann nicht nur über den eigenen Launcher, wie es bislang der Fall gewesen ist, sondern auch über Steam. Das wurde schon im Vorfeld so angekündigt und auch eine Produktseite existiert. Zum Kauf steht Escape from Tarkov auf der Valve-Plattform bisher aber noch nicht zur Verfügung.

„Wichtigste Tag meines Lebens“

Vermutlich könnt ihr erst am Releasetag den Bestell-Button drücken. In der Zwischenzeit bedankt sich Buyanov bei den vielen, vielen Fans, die dem Extraction-Shooter über all die Jahre die Treue gehalten haben. „Für uns ist dies mehr als nur ein Datum im Kalender – es ist ein Symbol für den Weg, den wir gemeinsam mit der Community zurückgelegt haben.“

Hier findet ihr den Beitrag von Buyanov auf Twitter:

Zum Abschluss betont der Battlestate-Chef, wie wichtig ihm diese Nachricht ist. „Für mich persönlich ist dies der wichtigste und bedeutendste Moment in meinem Leben. Wir sehen uns in Tarkov“, heißt es am Ende seines kurzen Beitrags. Was er allerdings nicht enthüllt?

Wie genau die finale Version von Escape from Tarkov aussieht. Zwar soll es endlich ein Ende sowie eine neue Region geben, aber viele Details haben die Entwickler*innen nicht preisgegeben. Falls euch der Shooter übrigens nicht erreicht: Nur einen Tag vorher erscheint das neue Call of Duty, genannt Black Ops 7.

