Ex-Witcher-Entwickler präsentieren mit The Blood of Dawnwalker ihr neues Open World-Projekt

Man nehme den Director von The Witcher 3, einige Entwickler*innen von Cyberpunk 2077, eine düstere Dark Fantasy-Atmosphäre à la Bloodborne und eine niemals alt werdende Vampir-Thematik – und voilà: Es entsteht The Blood of Dawnwalker.

Was bisher noch kein geläufiger Begriff in der Gaming-Welt ist – ebenso wenig wie das Entwicklerstudio Rebel Wolves – schickt sich mit einem unheimlichen und vielversprechenden Trailer an, sich zu einem ambitionierten Projekt emporzuschwingen.

The Blood of Dawnwalker: Das neue Action-RPG-Epos der Witcher-Macher

Vor zwei Jahren haben sich einige Ehemalige von Entwicklerstudio CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) zusammengetan und das Studio Rebel Wolves neu gegründet. Deren Spiel The Blood of Dawnwalker wird nicht nur ein „Open World-Action-RPG mit Dark Fantasy-Setting und starkem Fokus auf Story und Narrative“ werden, wie es in der Beschreibung zum jüngst erschienenen Trailer auf Youtube heißt. Auch wird es als erstes Kapitel einer Saga beschrieben. Rebel Wolves hat mit dem neu erschaffenen Universum also wohl einiges vor.

Dem Spiel sieht und hört man schon in den ersten Sekunden an, dass hier ehemalige Witcher 3-Macher ihre Hände im Spiel hatten. Wir sehen einen jungen Mann, der mit seine an der Pest erkrankten Schwester vor einigen Reitern flieht, die mit brutaler Rigorosität die Krankheit in einem nahegelegenen Dorf bekämpfen. In einer Kirchenruine wird er von ihnen gestellt – das Schicksal des Mädchens scheint besiegelt. Doch dann erscheint eine Gruppe aus vier Untoten: Sie töten die Ritter, heilen jedoch mit ihrem Blut das Mädchen. Doch zu welchem Preis…?

„Ich bin das Leben. Ich bin der Tod. Ich bin alles dazwischen“, proklamiert der augenscheinliche Anführer der Vampir-Truppe. „Die Dinge werden ab jetzt für alle von euch anders sein.“ Coen, so der Name des jungen Mannes, wird fortan sein Unwesen als Dawnwalker treiben, wie aus der Videobeschreibung weiter hervorgeht. Die Kombination aus „vampirischer Stärke und menschlicher Entschlossenheit“ sind der Weg, um diejenigen zu retten, die man liebt.

Das klingt auf jeden Fall ganz schön Witcher-mäßig. Kurze Ingame-Schnipsel am Ende des etwa viereinhalbminütigen Trailers machen Lust auf den Sommer, wenn wir den ersten Gameplay-Trailer sehen sollen. Das Action-RPG wird in Unreal Engine 5 entwickelt und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Einen Release-Termin zu The Blood of Dawnwalker gibt es natürlich noch nicht. Spannend wird es aber, wenn er in einen ähnlichen Zeitraum wie The Witcher 4 fallen sollte. Mit diesem sind immerhin auch noch einige Witcher-Veteranen beschäftigt.

