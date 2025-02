Exoborne: Wir verlosen 10 Codes für den Playtest – aber nur die schnellsten von euch bekommen sie

Sharkmob lädt PC-Spieler*innen ein, den kommenden Extraktions-Shooter Exoborne im Rahmen eines Playtests selbst auszuprobieren. Vom 12. bis 17. Februar 2025 könnt ihr euch über Steam in die zerstörte Welt von Colton County stürzen und die Kernmechaniken des Spiels testen. Da es kein Embargo gibt, lassen sich Spielszenen ohne Einschränkungen aufnehmen und teilen.

Exoborne erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S, ein Early-Access-Start ist in der ersten Jahreshälfte geplant. Das Spiel kombiniert taktische Shooter-Elemente mit einer offenen Welt, in der dynamisches Wetter und unvorhersehbare Ereignisse jede Sitzung einzigartig machen sollen.

Exoborne im Playtest: Das erwartet euch

In Exoborne kämpft ihr nicht nur gegen feindliche Fraktionen, sondern auch gegen extreme Naturgewalten. Dank der Exo-Rig-Technologie erhaltet ihr taktische Vorteile, um Ressourcen zu sammeln, Ausrüstung herzustellen und in riskanten Feuergefechten zu überleben.

Doch worum geht es genau? Colton County, eine fiktive Region im Südosten der USA, wurde von Naturkatastrophen verwüstet und dient nun als Schauplatz für taktische Kämpfe und riskante Missionen. Spieler*innen erkunden die weitläufige Umgebung, sammeln wertvolle Ressourcen und stellen neue Ausrüstung her. Jede Partie bringt neue Herausforderungen mit sich, denn Stürme und andere Umweltgefahren machen das Überleben unvorhersehbar.

Die veränderlichen Wetterverhältnisse sollen nicht nur die Atmosphäre beeinflussen, sondern auch direkten Einfluss auf das Gameplay haben. So können Feuergefechte plötzlich von einem Tornado unterbrochen werden, der Deckungen zerstört oder Sichtlinien verändert. Durch diese unvorhersehbaren Elemente will das Spielgeschehen abwechslungsreich bleiben, während die Spieler*innen ihre eigene Überlebensstrategie entwickeln.

Lesetipp: Das sind die Lieblingsspiele der Redaktion (2024)

So könnt ihr am Exoborne-Gewinnspiel teilnehmen

Alles, was ihr dafür tun müsst? Schreibt uns bis heute, zum 13. Februar 2025 (23:59 Uhr), eine E-Mail an 4p@funkemedien.de mit eurem Namen und verratet darin, was euch an Exoborne besonders interessiert. Die zehn einfallsreichsten Einsendungen gewinnen, ihre Absender*innen werden per E-Mail benachrichtigt.

Wie üblich dürfen Mitarbeiter*innen der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige nicht teilnehmen. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr unten.

Teilnahmebedingungen

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die FUNKE Digital GmbH, Friedrichstraße 70, 10117 Berlin (nachfolgend „FUNKE“ genannt). Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Registrierung zum Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.

Teilnahme

Zur Teilnahme am Gewinnspiel genügt eine E-Mail mit den gewünschten Angaben, die im Gewinnspiel-Text genannt werden. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ausgenommen sind Mitarbeiter*innen von FUNKE und Mitarbeiter*innen der mit FUNKE iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Ausschluss von Teilnehmern

Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben bei der Anmeldung kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen.

Spielende

Das Gewinnspiel endet am 13.02.2025.

Ermittlung des Gewinners

Der Gewinner wird von der Redaktion unter den kreativsten Einsendungen ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 7 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.

Sonstiges

FUNKE behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Gewinnspiels gefährden.

Datenschutz

Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und gespeichert. Weitere Informationen findet ihr in unseren Datenschutzbestimmungen.

Quellen: Sharkmob

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.