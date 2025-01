Fallout 2 Staffel 2: Feuerkatastrophe verschiebt den Dreh – dann geht’s wohl wieder los

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Fallout-Serie müssen momentan unterbrochen werden. Der Grund: Eine Feuerkatastrophe in Los Angeles. Das Feuer wütet seit dieser Woche Dienstag.

Die dramatische Lage zieht zahlreiche Film- und Serienproduktionen in Mitleidenschaft – so auch die Macher*innen von Fallout Season 2. Die Dreharbeiten fanden in der Stadt Santa Clarita statt, pausieren jetzt bis auf Weiteres. Allerdings liegen bereits Einschätzungen vor, ab wann die Kreativschaffenden ihre Arbeit wieder aufnehmen könnten.

Wann gehen die Dreharbeiten zu Fallout Staffel 2 weiter?

Die Feuerkatastrophe betrifft nicht nur die Macher*innen von Fallout – auch Produktionen bei Disney (Grey’s Anatomy, Jimmy Kimmel Live) und anderen Studios wie Warner Brothers oder CBS werden in Mitleidenschaft gezogen. Ausgebrochen ist das Feuer am Dienstagmorgen Ortszeit, berichtet auch das Branchenblatt Variety. Gebrannt habe eine Fläche von etwa 40,5 Quadratkilometern. Durch die Brände wurden bislang fünf Menschen getötet, 130.000 Menschen befinden sich momentan auf der Flucht, knapp 2.000 Gebäude wurden durch das Feuer zerstört – schreibt die Berliner Morgenpost.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was die Fallout-Serie angeht, gibt es schon einen Stichtag, an dem die Dreharbeiten weitergehen sollen. Bereits am 10. Januar soll es so weit sein, dass Schauspieler*innen und Menschen hinter der Kamera wieder loslegen könne – berichtet wieder Variety, aber auch das Branchenmagazin Deadline. Santa Clarita, dort, wo die Dreharbeiten zu Staffel 2 bislang stattfanden, zählt laut Deadline „zu den windigsten Gegenden in der Region Los Angeles“ – was die Brandgefahr erhöhen dürfte. Die Sicherheit der Menschen vor Ort hat also erstmal höchste Priorität.

Weitere, mögliche Auswirkungen auf den Drehplan von Fallout Staffel 2 und anderen Produktionen bleiben erstmal abzuwarten – und sind angesichts der akuten Gefahr für Menschenleben zweitrangig. Staffel zwei der Erfolgsserie der Amazon MGM Studios wird die Geschichte von Lucy MacLean (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) und Cooper Howard (Walton Goggins) weitererzählen. Erst im November hat die Fallout-Serie für Schlagzeilen gesorgt, als sich der bis heute durch den klassischen Weihnachtsfilm „Kevin – Allein zu Haus“ bekannte Schauspieler Macaulay Culkin dem Serien-Cast anschloss.

Quellen: Instagram / @igndotcom, Variety, Berliner Morgenpost, Deadline