Fallout 3: nach großem Leak – neue Hoffnung für Remaster-Rollenspiel

Wenn jetzt der Leak zum Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion die virtuelle Runde macht, wird nicht schlecht gestaunt. Was da beim verantwortlichen Studio Virtuos Games aufgetaucht ist, zeigt das, was grafisch einem deutlichen Sprung für das klassische Open World-Rollenspiel aus dem Jahre 2006 gleichkommt. Bleibt nur die Frage: Ist die Existenz dieser Neuauflage von Oblivion ein positives Vorzeichen für ein Remaster zu Fallout 3?

Blick zurück ins Jahr 2023: Damals wurden in Microsoft-Dokumenten aus dem sogenannten FTC-Verfahren sowohl Remaster-Projekte zu The Elder Scrolls 4: Oblivion als auch Fallout 3 gelistet. FTC steht für Federal Trade Commission, also die US-amerikanische Bundeshandelskommission. Aufgabe dieser Kommission ist es, Verbraucher*innen zu schützen und einen fairen Wettbewerb auf dem US-Markt sicherzustellen. Aber was hat das nun dem mit aufgetauchten Remaster zum dritten Ödland-Abenteuer zu tun – und dem namhaften Insider Nate the Hate?

Kommt nach dem Oblivion-Remaster die Neuauflage zu Fallout 3?

Beim vorerwähnten FTC-Verfahren stand die geplante Übernahme des Publisher Activision durch Microsoft im Mittelpunkt. Wichtig für die aktuellen Remaster-Gerüchte sind aber erstmal die damalig aufgetauchten Erwähnungen zu geplanten Neuauflagen von Oblivion und Fallout 3. Denn nachdem die aktuellen Leaks die Existenz eines Oblivion-Remasters bildreich belegt haben, steht naheliegenderweise die Frage im Raum, ob bald das Remaster zu Bethesdas erstem Fallout-Spiel aus dem Jahre 2008 nachfolgen wird. Eben jene Frage hat ein*e Twitter-Nutzer*in dem bekannten Insider Nate the Hate gestellt.

„Hast du irgendwas Neues zu Fallout 3 Remastered gehört?“, wandte ein User am 15. April das Wort an den in der Spielebranche nicht unbekannten Nate the Hate. Und dieser antwortete wenig später kurz und knapp mit: „Es wird eine Weile dauern, bis wir es [Fallout 3 Remaster] zu Gesicht bekommen“. Darüber hinaus lässt der Insider nichts weiter verkünden.

Fallout 3 Remaster: Wunschtraum oder realistisch?

Dennoch kann die Aussage von Nate the Hate als hoffnungsvolles Vorzeichen gewertet werden, immerhin genießt der Insider mit starken Kontakten in den Branche innerhalb der Gaming-Community einiges an Renommee. Seinen Voraussagen darf grundsätzlich Glaubwürdigkeit zugesprochen werden. Dennoch: Trotz der oft zuverlässigen Aussagen des Insiders muss auch sein obiges Twitter-Posting mit kritischer Distanz genossen werden.

Ein*e Twitter-Nutzer*in hat dann bereits eine Idee dafür, wann ein idealer Zeitpunkt wäre, an dem ein Fallout 3-Remaster verkündet werden könnte: „Vielleicht irgendwann rund um die zweite Staffel von Fallout?“ – aber das bleibt natürlich Spekulation, wenn auch unterhaltsame,. Apropos zweite Serien-Staffel: Fallout-Staffel 2 bringt die „Story auf ein ganz neues Level“.

