Fallout 4: 3 stabile Tipps für mehr Power mit deiner Rüstung

Fallout 4 ist eine Kopfgeburt, die dystopischer und zugleich humorvoller nicht sein könnte – und ist manchmal einfach nur gruselig. Dabei muss euch noch nicht mal ein RAD-Skorpion auf den Rücken springen, oder eine Mythische Todeskralle an die Gurgel gehen. Manchmal sind Schockmomente in Fallout 4 auch einfach – irgendwie geisterhaft.

In der Tat gespenstisch ist, was einen Spieler jüngst im postapokalyptischen Commonwealth über den Haufen geschossen – oder zumindest komplett unvermittelt attackiert hat. Das Ganze hat mit Powerrüstungen zu tun, denn dieselben solltet ihr ohnehin stets hegen und pflegen – wie ihr unseren Tipps & Tricks dazu weiter unten entnehmen dürft.

Die Geschichte der Powerrüstung aus Fallout 4, die plötzlich lebendig wird

Virtueller Schauplatz in Fallout 4: eine mehrstöckige Lagerhalle. Nicht minder virtueller Schauplatz im Internet: die Reddit-Community. Nutzer*in Yaseen-115 läuft zielstrebig auf ein zweckmäßig aussehendes Gebäude zu – schreitet dort durch eine offenstehende Tür. Im Inneren angekommen, erblickt er mehrere Reihen von Powerrüstungen, die – wie in einer Sardinenbüchse aufgereiht – nebeneinanderstehen. Alle leblos, alle in eingesunkener Körperhaltung, alles irgendwie unheimlich.

Der Spieler biegt um eine Ecke, ist im Begriff, eine verrostete Treppe hinaufzugehen – da erhebt plötzlich eine der Powerrüstungen die Waffe, brüllt „Dein letzter Fehler!“ und feuert unbesehen auf Yaseen-115.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was das gerade mal 17-sekündige Video auch zeigt: Der Angreifer mit Powerrüstung wird als Gunner Commander angezeigt – in der deutschen Version: Gunner-Kommandant. Aber wie konnte nun eine dem äußeren Anschein nach zu urteilen leblose Powerrüstung plötzlich sprechen und das Feuer eröffnen? Bevor wir unseren inneren Fox Mulder entfesseln und ein Aluhütchen aufsetzen: nicht nur ihr als Spieler*in, auch NPCs können solche Rüstungen anziehen – und dann losballern. So offenbar geschehen mit unserem Gunner-Kommandanten.

3 wichtige Tipps & Tricks zu eurer Powerrüstung in Fallout 4

Voraussetzung ist, dass derselbe NPC einen Fusionskern im Inventar stecken hat, um die Rüstung zu betreiben – oder ihr lasst die Rüstung mit Fusionskern darin einfach unbeaufsichtigt herumstehen, damit dahergelaufene Ödland-Bewohner*innen die Panzerung übernehmen können. Aber wer will sowas schon?

Deshalb nachstehend einige hoffentlich nützliche Tipps & Tricks für eure Powerrüstungen – damit sowas wie bei Yaseen-115 nicht passiert (zumindest nicht mit der eigenen Rüstung).

Regelmäßige Reparatur: Klar, was kaputt ist, gehört in die Werkstatt. Das gilt für das Panzerfahrzeug Poweranzug genauso, wie für den popligen Fiat Punto – nur leider gibt’s im Ödland keinen ADAC. Spaß beiseite: Wenn bestimmte Teile eurer Powerrüstung in der Anzeige rot aufleuchten , solltet ihr schleunigst eine Powerrüstungs-Station aufsuchen. Aber Achtung: Werden die Teile nicht länger rot, sondern weiß angezeigt , seid ihr zu spät – das Rüstungsteil wurde zerstört (oder war vorher schon nicht vorhanden).

Klar, was kaputt ist, gehört in die Werkstatt. Das gilt für das genauso, wie für den popligen Fiat Punto – nur leider gibt’s im Ödland keinen ADAC. Spaß beiseite: Wenn bestimmte Teile eurer Powerrüstung in der Anzeige , solltet ihr schleunigst eine aufsuchen. Aber Achtung: Werden die Teile nicht länger rot, sondern , seid ihr zu spät – das Rüstungsteil wurde zerstört (oder war vorher schon nicht vorhanden). Wo ihr Fusionskerne findet: Diese sind der Treibstoff für eure Powerrüstung – doch wo findet ihr solche? Einige Fundorte in Fallout 4 sind die Waffenkammer der Burg , bei Greentech Genetics , beim Gunners Plaza , oder gegenüber der Finch-Farm im Pumpenhaus . Wer skrupellos ist und auf Fairplay pfeift, kann mit dem deutschen Tastatur-Layout über die „Ö“-Taste die Konsole aufrufen – und über den Befehl 00075FE4 einen Fusionskern herbeizaubern. Aber Achtung: Immer vorher abspeichern, Konsolenbefehle sind mit Vorsicht zu genießen.

Diese sind der Treibstoff für eure Powerrüstung – doch wo findet ihr solche? Einige Fundorte in Fallout 4 sind die , bei , beim , oder gegenüber der . Wer skrupellos ist und auf Fairplay pfeift, kann mit dem deutschen Tastatur-Layout über die die Konsole aufrufen – und über den Befehl einen Fusionskern herbeizaubern. Immer vorher abspeichern, Konsolenbefehle sind mit Vorsicht zu genießen. Rüstung diebstahlsicher verwahren: Wo nun Powerrüstungen verwahren, damit sich Gegner den Panzer nicht unter den Nagel reißen? Neben oben genanntem Tipp, dass ihr den Fusionskern aus einer ungenutzten Rüstung entfernen solltet, hat Reddit-Nutzer*in Thornescape einen weiteren Ratschlag parat – und schreibt: „Der simpelste, 100-prozentig diebstahlsichere Behälter ist ein Rüstungsständer (im Original: Armor Rack).“ Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das funktioniert, liefert Reddit-Nutzer*in zootam. Aber bedenkt: Für den Rüstungsständer benötigt ihr das Add-On Contraption Workshop.

YouTuber Oxhorn demonstriert euch in einem 11-minütigen Video, wie das mit den Ablagesystemen im Contraption Workshop funktioniert.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos Fallout 4: Welche 3 Dinge ihr unbedingt bei der Schnellreise beachten solltet, haben wir euch außerdem verraten.

Quellen: Reddit /@Yaseen-115, @Thornescape, @zootam; Fallout Wiki; Fallout Fandom; Eurogamer; YouTube /@Oxhorn