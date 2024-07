Nur noch bis morgen: Die Rollenspiel-Legende Fallout 4 schnappt ihr euch jetzt zum schlanken Döner-Preis für eure PS5

Die sommerlichen Verkaufsaktionen auf den für Gamer*innen attraktiven Distributionsplattformen Steam und GOG sind mittlerweile vorbei. Neben Franchise-Titanen wie Tomb Raider, The Witcher oder Cyberpunk, gab es für Kenner*innen und Retro-Freund*innen solche Juwelen wie den Fantasy-Shooter The Wheel of Time, oder die Point-and-Click-Adventures Still Life abzugreifen – nebst tausenden weiteren Angeboten.

Wer die Verkaufsaktionen verpasst und jetzt dessen ungeachtet Böcke auf das postapokalyptische Ödland aus Fallout 4 entwickelt hat, sollte sich auf dem PlayStation Store umschauen. Voraussetzung für dieses Angebot ist natürlich, dass ihr eine Spielekonsole von Sony der aktuellen oder letzten Generation im Regal stehen habt. Und natürlich, dass ihr dasselbe Geld nicht lieber in einen saftigen Döner investiert, der preislich ähnlich gelagert ist wie das aktuelle Angebot.

Fallout 4 & Co. zum Angebotspreis für PS5 und 4

Der Pile of Shame, welcher sich durch die alljährlich wiederkehrenden Sales bei Good Old Games und vor allem Steam getürmt hat, dürfte in diesem Sommer nicht unbedingt kleiner geworden sein. Aus dem Nähkästchen geplaudert: Bei uns sind Gaming-Pretiosen wie Journey auf dem Turm der Schande gelandet, was uns jetzt noch unruhiger zocken lässt – schließlich will gespielt werden, was gekauft wurde. Falls atmosphärische Indie-Titel nicht euer Ding sind, ihr lieber mit Bethesda-Blockbustern und Stählerner Bruderschaft durch verstrahlte offene Spielwelten stapft, solltet ihr euch noch bis zum 18. Juli im PlayStation Store umschauen.

Wenn ihr im Besitz einer PlayStation 4 oder 5 seid und das Sci-Fi-Rollenspiel Fallout 4 nachholen wollt, dürfte sich das Angebot für euch lohnen. Bepreist ist das Spiel mit einem Angebotspreis von 7,99 Euro – der reguläre Preis wird mit 19,99 Euro angegeben.

Einen Wermutstropfen im Vergleich zu den bereits abgelaufenen Rabatten bei Steam und seinem kleinen Bruder GOG gibt es aber: Die mit den sechs offiziellen Add-ons bestückte Game of the Year-Editon (G.O.T.Y.) von Fallout 4 ist nicht rabattiert. Sie kostet, genauso wie aktuell auf Steam, 39,99 Euro. Das ist aber nicht zwangsweise ein Weltuntergang, denn die Erweiterungen Automatron, Nuka-World oder Contraptions Workshop, sind im Einzelverkauf im PlayStation Store ebenfalls bis zum 18. Juli preislich reduziert.

So unheilvoll kann das in Fallout 4 aussehen, wenn sich euch die gemeingefährliche Todeskralle auf leisen Sohlen nähert. Fallout 4(Rollenspiel) von Bethesda Softworks Credit: Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks

Angebote im PlayStation Store abseits der Ödland-Franchise

Wer zwar eine Spielekonsole aus dem Hause Sony unterm Breitbildfernseher aufbewahrt, aber Gaming-Futter in der Geschmacksrichtung Fallout nicht verträgt, sollte dennoch die aktuelle Angebots-Bandbreite im PlayStation Store begutachten. Resident Evil 7 und 8 als Doppelpack in der Gold-Edition (25,59 Euro), Batman in der Arkham Collection (7,79 Euro) oder Alan Wake als Remastered (10,19 Euro) sind einige der momentanen Highlights – von denen es noch reichlich mehr zu entdecken gilt.

Apropos „Geiz ist geil“, wie einst eine große Elektronik-Fachmarktkette warb: 13 neuen PS Plus-Spiele locken jetzt im Juli – allerdings nur für diejenigen mit einem der Abos PlayStation Plus Extra oder Premium. In dem Fall winken euch Ratchet and Clank Size Matters, Remnant 2, oder der Job Simulator für PS VR2.

Quelle: PlayStation Store