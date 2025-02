Fallout 4: Diese Mod bringt unheimliche Quest zurück – „Was für eine kranke Idee“

Wer in Fallout 4 noch etwas mehr Horror erleben möchte, kann das mit einer ganz speziellen Mod erreichen. Spielerinnen und Spieler steht sie bereits seit 2022 zur Verfügung, viele kennen sie womöglich aber noch gar nicht.

Ein kreativer Kopf hat dafür die einst aus dem Spiel geschnittene Quest 20 Leagues Under the Sea wieder zum Leben erweckt. Diese sollte ursprünglich nach der Mission Here There Be Monsters auftauchen, wurde aber nie fertiggestellt. Fan-Reaktionen zeigen wie üblich, was davon zu halten ist.

Fallout 4: Daher stammt die Mod-Idee

In einem Reddit AMA im Jahr 2022 bestätigte Todd Howard, Game Director und Executive Producer bei Bethesda Game Studios, persönlich, dass diese Quest aus Fallout 4 entfernt wurde. Laut Howard sollte es sich um einen „BioShock-ähnliche“ Vault mit einem riesigen, empfindungsfähigen Oktopus handeln, der draußen vor den Fenstern lauert.

Diese Verbindung zu BioShock klang für viele faszinierend und perfekt passend zur düsteren Atmosphäre von Fallout 4. Kein Wunder also, dass – obwohl 20 Leagues Under the Sea nie offiziell das Licht der Welt erblickte – die lebendige Modding-Community des Spiel das Potenzial erkannt und die Idee aufgegriffen hat.

Lesetipp: Diese Fallout 4-Anpassung lässt die Community ausflippen

20 Leagues Under the Sea – Vault 120: Das erwartet euch

Modder*in MinitelRouge hat sich der Herausforderung gestellt und die Quest als Mod namens 20 Leagues Under the Sea – Vault 120 umgesetzt. Die Inspiration durch BioShock ist dabei laut GamingBible deutlich zu spüren. Demnach sieht die Unterwasserumgebung beeindruckend aus und schafft eine Atmosphäre, die man so nicht von Fallout 4 gewohnt ist. Die Aussicht aus den Fenstern soll einen sogar fast vergessen lassen, dass man sich noch immer im Ödland von Bethesda befindet.

Obwohl der gigantische Oktopus aus der ursprünglichen Idee nicht in der Mod enthalten ist, soll Vault 120 mit seiner Detailverliebtheit und spannenden Erzählweise überzeugen. Dass Fans von der Idee generell begeistert waren, zeigen entsprechende Kommentare auf Reddit: „Modde es schneller oder wir verlieren es“, hieß es bereits als Reaktion auf Howards Erläuterung zur originalen Quest. „Was für eine kranke Idee“, bewertet es eine andere Person.

Wenn ihr also auf der Suche nach neuem Fallout 4-Content seid und das Gefühl von BioShock vermisst, lohnt sich ein Blick auf diese Mod. Wollt ihr dagegen anderen Input, erfahrt ihr bei uns alles zur zweiten Staffel der Fallout-Serie auf Amazon.

Quellen: Reddit/ TodBethesda, Reddit/ Alarid, Nexusmods, GamingBible

