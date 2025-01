Fallout 4: Dieser neue Gratis-Grusel ist ein Fan-Freudenfest – „wirklich gute Arbeit“

Eine frisch gebackene Fan-Modifikation zu Fallout 4 im DLC-Format, die den Angsthasen unter euch regelrecht die Gänsehaut häutet, oder so? Diese Beschreibung trifft ein klein wenig auf Hunter’s Abyss zu, einer brandneuen Mod aus der Fan-Werkstatt, bereitgestellt auf Nexus Mods.

Hunter’s Abyss (zu Deutsch etwa: Abgrund des Jägers) ergänzt den südlichen Teil des „Leuchtende Meere“ um einen weiteren Landstrich – passenderweise auf den Namen „Abyss“ getauft. Und diese Lokalität hat’s faustdick hinter den (Angsthasen-)Ohren. Denn radioaktive Strahlung hat dazu geführt, dass Mutationen besonders gnadenlos grassieren. Das Ergebnis: Abnorm große und gewalttätige Bestien. Also, Vault-Bewohner*inenn: Traut ihr euch in diese beinharte, neue Welt?

Fallout 4: Fan-Mod „Hunter’s Abyss“ kostenlos herunterladen

Eine der hauptsächlichen Bauteile aus der großen, weiten Fallout-Welt, an der sich die Inspiration des Mod-Machers entzündet hat, ist: die Kluft aus Fallout 76. Ein unwirtliches Örtchen, dessen Boden von Erdbeben zerrissen ist, und wo unbarmherzige Stürme tosen. Eine höchst spannende Ausgangssituation also für unsere Fan-Mod, die nicht nur diesen neu gedachten Landstrich aus dem Boden stampft, sondern euch auch neue Waffen, Rüstungen und Settlement-Bereiche mitgibt.

Damit ihr’s nicht verdösbaddelt, den Eingang in diese schöne, gruselige Fallout-Welt zu finden: Einfach bei „Hunter’s Trading Post“ vorbeischlendern. Credit: Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios, bearbeitet mit Photoshop [M]

Der für „Hunter’s Abyss“ verantwortliche Kreativkopf hat sein Modding-Werk freundlicherweise kostenfrei auf Nexus-Mods zum Download bereitgestellt. Grundvoraussetzung, um in die Modifikation einzusteigen, ist natürlich wie immer, dass Bethesdas Rollenspiel Fallout 4 auf eurer Festplatte parkt. Wenn dem so ist, ihr Hunter’s Abyss erfolgreich mit dem Hauptspiel verknüpft habt, müsst ihr den titelgebenden Mutanten-Händler „Hunter“ aufsuchen. Genauer spürt ihr den Kollegen in einer Höhle nordwestlich von Fiddler’s Green auf.

Einmal aufgestöbert, geleitet euch der Gute bis zu einem großen Spalt im Boden – anders gesagt: zum Abgrund, zur unheilvollen Abyss. Von da ab geht’s los in ein Abenteuer voller voll vertonter Nichtspieler*innencharaktere, frischen Quests, einem neuen Radiosender mit 20er-Jahre-Jazz – und einem Bestiarium, welches es mit dem handelsüblichen Commonwealth-Tierpark in puncto Aggressivität und Größe längst aufnehmen kann. Vermutliche Spielzeit: Zwischen zwei und drei Stunden.

Wie kommt die Fan-Mod in der Community an?

Den Spieler*innen jedenfalls gefällt’s; dafür stehen Wortmeldungen in Nexus Mods Kommentarspalte wie „Damit [mit der Mod] habe ich heute Abend viel Freude gehabt. Wirklich gute Arbeit.“ oder „Sieht gut gemacht und nach einer fantastischen Ergänzung aus“. Apropos Lebenszeit spielerisch wertvoll verbringen: Auch in serielle Form will uns Fallout ans Zeitbudget – demnächst irgendwann mit Staffel 2 der Erfolgsserie, für die sich jetzt wohl ein hauptberuflicher Spaßmacher dem Cast anschließt.

