Fallout 4: Spieler nimmt sich Großes vor – ist aber ganz winzig klein

Action-Figürchen in Fallout 4? Ja, denn dass Plastikfiguren aus dem Kinderzimmer wie G.I. Joe, Ken und Barbie längst aus den heimischen vier Wänden ausgebrochen sind und heute die Kinoleinwände erobern, wissen wir spätestens seit dem letztjährigen Barbie-Film-Megaerfolg von Regisseurin Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird).

Jetzt hat sich ein*e Spieler*in in Fallout 4 dazu entschlossen, auf den Spuren von Action Man und ähnlichen Plastikpüppchen zu wandeln und sich auf die Größe einer Pfeffermühle geschrumpft – um dermaßen kleinwüchsig das beliebte Rollenspiel zu spielen. Kann sowas gut ausgehen, wenn Kleinteile verschluckt werden könnten?

Fallout 4: Großes Rollenspiel, kleiner Held

Dass Fallout 4 mit immens vielen Freiheiten aufwartet, beginnt schon bei der Charaktererstellung während der ersten Spielminuten. Ob eure Vault-Bewohnerin Buzz-Cut und Stupsnäschen hat, oder doch eher den Rachel Haircut und Narbengesicht, ist mit einigem Detailreichtum benutzerdefinierbar. Und wenn die von Haus aus in Bethesda RPG-Blockbuster verbauten Entscheidungsfreiheiten nicht mehr ausreichen, hilft eben die Modding-Community nach – so auch jetzt in Fallout 4 geschehen.

Denn der Reddit-Nutzer TheRedneckgamer hat neben der Überschrift „Ich habe mich dazu entschlossen, Fallout 4 probeweise als Action-Figur zu spielen“ einen aussagekräftigen Screenshot veröffentlicht: Sein Spielercharakter gekleidet im Poweranzug, steht neben Dogmeat – mit der Besonderheit, dass der Schäferhund im Vergleich mit dem Vault-Bewohner riesenhaft aufragt.

Gelungen ist dem Spieler diese Transformation, welche einem „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ alle Ehre macht, mit der Fan-Mod Cheat Terminal – dieselbe liegt sowohl in deutscher als auch englischer Sprache auf Nexus Mods für euch zum kostenlosen Download bereit. Alternativ greift ihr auf Bethesdas Creation Hub zu.

Wie spielt sich Fallout 4 als Matt Damon aus dem Film Downsizing?

Okay, bei aller Kuriosität dieses wirklich kleinen Mannes: Ist ein solcher Killer-Zwerg, ums augenzwinkernd zu sagen, nicht einfach nur Hundefutter für Dogmeat, oder lässt sich als Däumling das Ödland bestreiten? Je nachdem, wie den Aussagen von TheRedneckgamer zu entnehmen ist. Denn die Charakterwerte und Schaden, den ihr austeilen könnt, bleibt von der Schrumpf-Aktion unbeeinträchtigt, wie der Spieler schreibt – mal davon abgesehen, dass ihr aufgrund der Minimalgröße dazu gezwungen seid, auf Fuß- oder Beinhöhe anzugreifen.

Übrigens: Sofern ihr Unterstützung bei der Installation der Mod benötigt, hilft euch ein etwas mehr als dreiminütiges Video weiter.

Dann ist da die Sache mit geografischen Distanzen: Zum Beispiel soll der Marsch beginnend in Diamond City bis zu Fort Hagen eine ganze Stunde gedauert haben. Wie sich das Spielen von Fallout 4 als Schlumpf für TheRedneckgamer längerfristig gestaltet, bleibt abzuwarten. Doch anstatt den Erfahrungsbericht des experimentierfreudigen Spielers abzuwarten, könnt ihr mit dem Cheat Terminal ein Fallout 4 selber nochmal ganz anders erleben, wenn ihr mögt.

Apropos oben erwähnte Diamond City: Einer, der sich im ehemaligen Bostoner Baseball-Stadion Fenway Park eingerichtet hat und jetzt über den US-amerikanischen Nationalsport in Fallout 4 fehlinformiert, ist Moe Cronin.

