Fallout 4 einfach in Resident Evil 5 verwandelt: Mega-Mod macht’s möglich

Zwei Spiele, die zusammenpassen, wie – entschuldigt unsere Ausdrucksweise – Arsch auf Eimer? Fallout 4 und Resident Evil 5, sind nicht zwangsweise zwei Titel, die füreinander gemacht sind. Und dennoch: Beide sind Fortsetzungen langlebiger Gaming-Reihen, in beiden Franchises tretet ihr mit Waffengewalt gegen mutierte oder infizierte, aber immer gruselig aussehende, Gegner an.

Wieso also, angesichts all dieser Gemeinsamkeiten, nicht Fallout 4 kurzerhand in Resident Evil 5 verwandeln? So oder ähnlich dürfte ein Modder gedacht haben, als sie oder er (oder ein Geschlecht davor oder dahinter) dutzende und nochmals dutzende Mods zusammengeklatscht hat. Das beeindruckende Ergebnis: Eine Fallout 4, das noch nie so sehr nach Resident Evil 5 ausgesehen hat – inklusive Sheva Alomar und Chris Redfield.

Mächtig viele Mods: So verwandelt ihr Fallout 4 in Residenet Evil 5

Was uns im Verlauf des fast viertelstündigen YouTube-Videos präsentiert wird, wurde zwar bereits vor über einem Jahr hochgeladen, aber vorenthalten wollten wir euch diese kuriose Modding-Mixtur dessen ungeachtet nicht. Da wären das afrikanisch anmutende Setting aus Resident Evil 5, der Fokus auf actiongeladene Gefechte gegen die von Typ-2-Plagas befallenen Majini – und die ikonischen Charaktermodelle der beiden, spielbaren Protagonist*innen Alomar und Redfield. Und trotzdem: Die hier gezeigten Spielszenen tragen sich alle in der Creation Engine von Fallout 4 zu. Wie kann das sein?

Laufen. Ballern. Nachladen. Wiederholen. In den Stiefeln von Chris „Ich boxe gegen einen Felsen“ Redfield, wird’s ballistisch wertvoll – beweist auch nachstehendes Gameplay-Video.

Wer es dem Modder mit dem klangvollen Spitznamen „Qin!“ gleichtun will, ist bei der dem YouTube-Video beigelegten Modlist gut aufgehoben. Wenn ihr es dem Modding-begeisterten Kreativkopf gleichtun wollt, solltet ihr ein üppiges Zeitbudget mitbringen. Denn für diese Total Makover von Fallout 4 zu einem Resident Evil 5, müsst ihr euch unfassbar viele Mods ziehen – und in Bethesda Rollenspiel-Open-World verbauen. Von Animationen, stilechten Begleiter*innen, den Resi-typischen Gegnern, bis hin zu den authentisch aussehenden Schauplätze, ist alles dabei.

Wer sich dieser Mammutaufgabe widmet, könnte jedoch letztlich damit belohnt werden, dass sich Fallout 4 plötzlich mehr wie Resident Evil 5 spielt (und so aussieht), als sich das weder Capcom noch Bethesda jemals erträumt hätten. Bleibt die Frage: Vermöbelt Chris auch in diesem frisch von Mods heimgesuchten Ödland unbescholtene Felsbrocken?

Apropos steinharte Brocken: Eine Milla Jovovich kann einpacken, wenn Zombie-Großvater George R. Romero den T-Virus von der Leine lässt – oder zumindest fast … als Resident Evil-Film auf Zelluloid gebannt hätte.

Quellen: YouTube / @quin5248, Nexus Mods / @LilQuin