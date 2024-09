Fallout 4: Fan übersieht simple Sache trotz „über 1.000 Stunden“ mit der Open-World-Macht

Dass Fallout 4 trotz seiner Veröffentlichung vor bald zehn Jahren noch immer für Diskussionsstoff in der Community sorgt, beweisen grafisch beeindruckende Fan-Trailer, kuriose Begegnungen in der Spielewelt – oder der legendäre Pip Boy, den es jetzt sogar in echt gibt.

Manchmal sind es aber einfach übersehene Komfortfunktionen, die einen „Aha!“-Moment auslösen. Eine solche hat ein*e Spieler*in vor einiger Zeit entdeckt – und das, obwohl die Person nach eigener Aussage „über 1.000 Stunden“ in Fallout 4 gebuttert hat. Kann einerseits passieren. Andererseits ist die Funktion wirklich einfach zu übersehen – aber nicht mehr, wenn ihr sie erstmal kennt.

Fallout 4 und der Fall Sortierfunktion

Der Reddit-Thread, welcher bei unserer Person für ein „Wow!“ gesorgt hat, heißt „Was ist etwas, von ihr erst sehr viel später wusstet, dass ihr’s tun könnt?“ und hat schon einige Monate auf dem Buckel – was uns nicht davon abhält, euch dieses mehrwertige Kuriosum nachzutragen. Neben verschiedenen Erfahrungsberichten unterschiedlicher Spieler*innen meldet sich ein*e Nutzer*in namens krag_the Barbarian zu Wort – und schreibt: „Ich habe den Sortieren-Button im Menü erst benutzt, als ich angefangen habe, im Survival-Modus zu spielen und herausfinden wollte, was mein hohes Tragegewicht auslöst. Jetzt nutze ich sie [die Funktion] ständig.“

Durch das Reizwort „Sortierfunktion“ auf den Plan gerufen, meldet sich Kieran908 mit den Worten „Ich habe über 1.000 Stunden [mit Fallout 4 verbracht] und wusste nicht, dass es eine Sortierfunktion gibt“. Und in der Tat: Die Sortierfunktion ist nicht nur nützlich, sondern etwa der auf Let’s Plays und How-To-Videos spezialisierter YouTuber Checkers Prefect hat schon vor ganzen acht Jahren hierüber berichtet.

Apropos: In seinem nicht mal dreiminütigem Video erklärt der Mann leicht verständlich, wie ihr die Gegenstände aus eurem Inventar auf Knopfdruck sortiert – beispielsweise beim Gegenstands-Typ Waffen durch die Kategorien Schaden, Feuergeschwindigkeit, Reichweite, Genauigkeit, Wert und Gewicht.

Weitere Tipps & Tricks zu Fallout 4

Unter dem verblüfften Kommentar von Kieran908 bestätigt Stichwortgeber krag_the_Barbarian den Nutzwert der eigentlich offensichtlichen Funktion: „Sehr nützlich, wenn du dir unsicher bist, welche Waffen am meisten Schaden verursachen oder die meisten Kronkorken wert sind“. Übrigens: Für weitere nützliche Tipps & Tricks speziell zu Fallout 4, möchten wir euch nachstehende Artikel ans Herz legen:

Apropos postapokalyptisches Szenario: Wer nach neuem Fallout-Futter sucht, sollte mal ihr oder sein Schnäuzchen in Atomfall reinhalten – einer Kombination aus Fallout und Stalker aus britischen Gefilden.

Quellen: Reddit / @krag_the_Barbarian, @Kieran908, YouTube / Checkers Prefect