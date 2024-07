Fallout 4: Fan bringt mit nahezu 120.000 Stück eines wichtigen Gegenstands sein Inventar zum Platzen – aus triftigem Grund

Dass das postapokalyptische Fallout 4 aus dem Hause Bethesda ein Rollenspiel ist, welches sich im Fahrwasser der populären Amazon-Serie dieser Tage vermehrt neuer Spieler*innen erfreut, dürfte weithin bekannt sein. In der offenen Welt könnt ihr locker mehrere hundert Stunden eurer Lebenszeit spielerisch wertvoll versenken – oder einfach 117.293 Einheiten des Gegenstands Kleber in euer Inventar stopfen.

Richtig gelesen: Ein Fallout-Fan führt fast 120.000-mal jenes Item mit sich, das im englischen Original Adhesive heißt. Einerseits ist Kleber in Fallout 4 ein äußerst nützlicher Gegenstand, andererseits schießt die abstruse, sechsstellige Zahl womöglich über das Ziel hinaus – zumindest die Community begrüßt diese Sammelwut humorvoll.

Spieler von Fallout 4 ist in Sammelwut – und klebt sich einen

Vor bald zehn Jahren erlebte Fallout 4 seine Veröffentlichung und wird gefühlt mit jedem Kalendertag, der ins Ödland streicht, immer häufiger gespielt. Dementsprechend kochen in der Fan-Konversation wiederholt Kuriosa hoch, die eine reichhaltig ausstaffierte Spielewelt wie Fallout 4 eben hergibt. Egal, ob Fans einen eher nebensächlichen Charakter namens Caroni wegmähen, der sich daraufhin unfreiwillig in eine Fabrik für nützliche Fusionszellen verwandelt, oder pfiffige Modder, die mittels Unreal Engine 5 auf den Bildschirm bringen, was in einem hypothetischen Fallout 5 steckt – der Fallout-Kosmos ist ein Fass ohne Boden.

Jetzt hat Spare-Plum über Reddit einen Screenshot eines extravagant aussehenden Charakters geteilt – ein Zeitgenosse mit Chefkochmütze, Sonnenblume, Anzug mit Fliege und einer kreischpinken Haut, die nach mehr als nur Bildschirmbräune aussieht. Was in der Community aber wirklich für Aufsehen sorgt, sind die 117.293 Kleber im Inventar.

Anscheinend in Anlehnung an den Charakter Lt. Aldo Raines aus dem Tarantino-Film Inglourious Basterds, titelt die Reddit-Nutzerin oder der Reddit-Nutzer das Posting mit „I am in the glue empire, and buddy business is booming“. Zu Deutsch etwa: „Ich bin im Klebstoff-Geschäft – und Kumpel, das Geschäft geht echt durch die Decke.“

Was soll der ganze Kleber in Fallout 4?

Sinnvoll ist diese schiere Menge an Kleber unbedingt, wird der Gegenstands-Typ doch in Fallout 4 dafür genutzt, Waffen, Rüstungen und Roboter herzustellen und zu verbessern. Übrigens: Falls ihr gerade selber Fallout 4 spielt, es euch aber an Kleber mangelt, können wir euch nachstehendes, gerade mal zirka eine Minute langes Video ans Herz legen. In demselben wird euch gezeigt, wie es gelingt, euren Klebstoffvorrat aufzustocken.

Das aufsehenerregende Äußere des Charakters von Spare-Plum ist nicht nur ein Blickfang: Es wurde dem Vernehmen nach durch den von Josh Brolin gespielten Marvel-Bösewicht aus Avengers: Endgame inspiriert. Denn auf die vielleicht etwas unsensible Frage „Hast du eine Hautkrankheit?“ von ThatButchBitch antwortet Spare-Plum: „Das ist meine Interpretation von Thanos, der vermutlich auch eine Hautkrankheit hat.“

Apropos Fallout: Dass bei Spieler*innen nicht nur das Inventar aus allen Nähten platzt, sondern sich daneben auch manche Nichtspielercharaktere als Doppelgänger ausgeben, um euch nach Hochstapler-Art übers sprichwörtliche Ohr zu hauen, dafür steht eine andere Begebenheit aus dem Kosmos von Fallout 4.

