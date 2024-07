Fallout 4: Fan entdeckt Pariser in Fallout London – anders als ihr denkt

Wer dieser Tage das Wort „Fallout“ sagt, muss auch „London“ sagen. Denn die kostenlose Mega-Mod Fallout London ist seit bald einer Woche erhältlich, sorgt seither nicht nur für Spielspaß und postapokalyptisches Sightseeing in der britischen Hauptstadt, sondern vor allem Abstürze, Bugs und andere technische Ärgerlichkeiten stellen Spieler*innen vor eine Geduldsprobe.

Dass es abseits der technischen Hürden Kuriosa in Fallout London zu entdecken gibt, beweist jetzt ein Spieler, der einen eigentlich ganz alltäglichen Gegenstand mitten in der Total Conversion Mod entdeckt hat – der über eine ungewöhnliche Eigenschaft verfügt.

Was bewirkt der Gegenstand in Fallout London?

Was der Reddit-Nutzer CWalkthroughs in seinem Screenshot aus Fallout London zeigt, ist erstmal ziemlich unaufgeregt. Wir sehen den Bildschirm des altvertrauten Pip-Boys, der gerade einige Gegenstände aus dem Inventar des Spielers anzeigt. Von oben nach unten durchgegangen, befinden sich im Hausrat des Abenteurers: Kaugummi, ein Ion Brew (die britische Variante zur Nuka-Cola) – und dann ein Item namens „Jimmy Hat“. Jeder, der sein Schulenglisch noch beisammen hat, mag jetzt an eine Kopfbedeckung denken, die wohl irgendwas mit jemandem mit Namen Jimmy zu tun hat.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich ist „Jimmy Hat“ aber ein umgangssprachlicher Begriff dafür, was wir in Deutschland ähnlich umgangssprachlich als Lümmeltüte, Verhüterli oder förmlicher als Präservativ bezeichnen – verständlicher ausgedrückt: ein Kondom. Solche Gegenstände verwundern im Fallout-Kosmos, wo ihr mit Käfigkämpferin Cait, Ghul-Bürgermeister John oder Journalistin Piper romantische Beziehungen eingehen könnt, erstmal weniger. Was hingegen Kopfkratzen auslöst, sind die Eigenschaften unseres „Jimmy Hats“. Denn angegeben werden ein Wert von 40 und ein Gewicht von 0,1 – aber vor allem ein Schutz gegen radioaktive Strahlung von 20.

Was es jetzt in Fallout London gibt, ist seit Fallout 2 ein alter Hut

Anders gesagt: In der Welt von Fallout London verringert ein angelegtes Kondom euren Strahlungswert. Mit Logik an diese fantastische Wirkung herangegangen, könnte man meinen, der übergezogene Pariser schützt halt schlicht ein wertvolles Körperteil vor Strahlung. Wie Reddit-Nutzer RelativeWeekend453 darauf hingewiesen hat, sind Jimmy Hats – und zwar mit exakt dieser albernen Bezeichnung – nichts Neues in Fallout.

Schon in Fallout 2 aus dem Jahr 1998 konntet ihr den Gegenstand Jimmy Hat auflesen – und nicht nur das. Das Verhütungsmittel gabs innerhalb von Fallout 2 in gleich drei Varianten: gerippt, mit Gleitmittel oder mit, richtig gelesen, Zimtbrötchen-Geschmack. Fallout war halt schon lange vor der Ära Bethesda ein üppig ausstaffiertes Rollenspiel – auch in Sachen Bettsport.

Apropos Gegenstände im Inventar: Erinnert ihr euch an die britische Variante zur Nuka Cola, Ion Brew, von oben aus dem Inventar? Ion Brew ist anscheinend eine Anspielung auf das real existierende, schottische Kultgetränk Irn-Bru, wie Reddit-Nutzer TekRantGaming aufgefallen ist.

Dieser augenzwinkernd gemeinte Einminüter ist ein fiktionale Werbespot für das Getänk Ion Brew aus Fallout London.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Jimmy Hats und Ion Brews sorgt übrigens aktuell eine Mini-Mod zur Mega-Mod Fallout London für Diskussionen unter Fans – nicht nur von Fallout, sondern auch des Sports um das Runde, das ins Eckige muss.

Quellen: Reddit /@CWalkthroughs, @RelativeWeekend453, @TekRantGaming; YouTube /@Team FOLON; Fallout Wiki; Wikipedia