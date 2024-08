Fallout 4: Fan tötet niedliches Mini-Monster – dann knallt’s plötzlich beim Hamster mit Knall-Faktor

Die postapokalyptische Ödland von Fallout 4 ist kein Ort für einen sonntäglichen Spaziergang. Um die nächstbeste Ecke gebogen, will euch eine Mythische Todeskralle an die Gurgel, ein Kalbs-großer RAD-Skorpion krabbelt euch auf den Rücken, oder moralisch fragwürdige Ghule wie Doktor Valery Barstow ziehen euch in finstere Machenschaften.

Jetzt hat ein Fan bei einem geläufigen Gegner-Typ aus Fallout 4 ein Detail entdeckt, das vielen Spieler*innen des Bethesda-Rollenspiels entgangen sein dürfte. Denn: Weswegen sollten mutierte Nagetiere nicht nur riesig, sondern auch mit einem grausamen Gebiss ausgestattet sein?

Die Fallout-Ratte mit dem Doppel-Biss

Auf Reddit hat jetzt ein Nutzer namens MysteriousPudding175 einen Screenshot aus Fallout 4 hochgeladen, der den Gegnertyp Maulwurfsratte mit weit aufgerissenem Maul zeigt. Der Umstand des aufgeklappten Maulwerks erlaubt tiefergehende Einblicke – und führt zu einer dentalen Entdeckung, die den Reddit-Nutzer zu der Aussage verleitet: „Bin ich der einzige, der schon lange Fallout 4 spielt – und dem erst jetzt die zweite Reihe an Zähnen bei den Maulwurfsratten auffällt?“

Und tatsächlich: Das mutierte Nagetier aus dem Bild verfügt nicht über eine Reihe beeindruckend spitz zulaufender Schneidezähne – sondern weiter hinten im Maul findet sich eine weitere, ebenso wenig gastfreundlich aussehende Kauleiste.

Display content from Reddit

Nebenbei bemerkt: Im Kosmos von Fallout 4 sind Maulwurfsratten (im Original: Mole Rats) nicht gleich Maulwurfsratten. Die Biester wollen euch in unterschiedlichsten Varianten an den Kragen. Zwar haben die wenig possierlichen Tierchen einen Ruf als Kanonenfutter, aber wer schon mal über eine sogenannte Selbstmord-Maulwurfsratte gestolpert ist, wird den Vierbeinern mit mehr Achtung begegnen.

Ein bunter Strauß an Maulswurfsratten

Der morbide bezeichnete Gegnertyp (Suicide Mole Rat) ist übrigens derselbe, den MysteriousPudding175 in seinem Screenshot abbildet. Was die Kameraden gefährlicher als gewöhnliche Maulwurfsratten macht, sind die Minen auf ihrem Rücken – die beim Aufprall mit euch detonieren. Wie explosiv eine Begegnung mit einer solchen, ganz besonderen Maulwurfsratte vonstattengehen kann, zeigt euch das kurze Video.

Display content from YouTube

Aber damit wurde das komplette Maulwurfsratten-Bestiarium aus Fallout 4 natürlich noch nicht durchdekliniert. Neben der regulären Maulwurfsratte, oder der Ratte mit explosivem Material auf dem Rücken geschnallt, gibt es auch noch: Maulwurfsratten mit Tollwut, solche die leuchten, oder eine etwas widerstandsfähigere Maulwurfsrattenmutter.

Am Rande angemerkt: Falls ihr die gefräßigen Nager aus Fallout 4 irgendwie knuffig findet, ihnen deshalb keine Kugeln in den Leib jagen wollt, und lieber einen Rufus zu eurer Kim Possible hättet, wird euch auf dem YouTube-Kanal Skooled Zone gezeigt, wie ihr das hinbekommt.

Display content from YouTube

Apropos gefräßiges Bestiarium: Wirklich brandgefährlich ist es kürzlich für einen Spieler geworden, als in Fallout 4 plötzlich ein RAD-Skorpion hinter seinem Rücken auftauchte – obwohl das eigentlich erstmal unmöglich erscheint.

Quellen: Reddit /@MysteriousPudding175; YouTube /@Carlos Rodela, @Skooled Zone; Fallout Wiki