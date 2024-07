Fallout 4: Fan will legendäres Monster töten – doch der achtbeinige Albtraum fällt ihm plötzlich in den Rücken

Die postapokalyptische Einöde von Fallout 4 ist einerseits ein unwirtlicher Ort, voller Ghule, Todeskrallen oder atomar verstrahlter Riesenskorpione. Andererseits sind die ambitionierten Rollenspiele aus dem Hause Bethesda bekannt dafür, anfällig für Bugs, Glitches und ähnlicher Fehlerchen zu sein.

Ein solcher Fehler könnte jetzt einer der bedrohlichsten Kreaturen aus dem Ödland im Kampf gegen einen Spieler in die Karten gespielt haben – oder eher in die knochigen Skorpionen-Beinchen.

Fallout 4: Skorpione groß wie Kühe – einer steigt unserem schießwütigen Fan aufs Dach

Dass manche Monstren in dem sich bis zum heutigen Tage einer großen Spielerschaft erfreuende Fallout 4 erst auftauchen, wenn ihr ein bestimmtes Level erreicht habt, hat uns kürzlich Reddit-Nutzer*in Worth-Caterpillar-90 gezeigt, als sie oder er den Kampf gegen die Mythische Todeskralle aufgenommen hat – und dabei dank der Community den Bauch des Biestes als Schwachstelle identifizieren konnte.

Jetzt aber sieht sich ein anderer Spieler unter dem Reddit-Namen gct99 einem achtbeinigen und hartschaligen Ungeheuer in der retro-futuristischen Welt gegenübergestellt. Nebenbei bemerkt: Die todbringenden RAD-Skorpione aus der Fallout-Reihe sind aus den nordamerikanischen Kaiserskorpionen entstanden, doch diese mutierten Tierchen sind weitaus raumgreifender – können die Größe eines Hundes oder sogar einer Kuh erreichen.

Das Krabbelvieh kommt in unzähligen Abarten daher: Albino Radskorpion, Rindenskorpion oder RAD-Skorpionkönigin sind nur drei Beispiele für diese todbringen Spinnentiere. Der RAD-Skorpion, gegen den gct99 angetreten ist, war dann anscheinend besonders gelenkig.

Typischer Bethesda-Fehler beamt das legendäre Monster hoch hinauf?

Im gerade mal 30-sekündigen Video sehen wir, wie sich der Spieler mit einem Scharfschützengewehr ausgerüstet auf dem Dach eines Hochhauses befindet, von dort aus einen der RAD-Skorpione ins Visier nimmt und treffsicher einen Schuss abgibt. Wir erkennen gerade noch, wie das Viech in Richtung des Spielers krabbelt. Binnen weniger Sekunden wird der Achtbeiner jedoch durch Gebäude im Sichtfeld verdeckt.

Wenige Augenblicke später verschiebt sich die Aufmerksamkeit von gct99 auf einen Raider, der hoch oben auf einem nahegelegenen Hausdach seine Runden zieht – und nimmt den aufs Korn. Als sich der Spieler jetzt umdreht, sieht er urplötzlich seinen hündischen Begleiter Dogmeat, der sich im Kampf mit dem RAD-Skorpion befindet, derselbe noch vor wenigen Sekunden ebenerdig eine treffliche Zielscheibe abgab, nun aber seinem menschlichen Peiniger zu Leibe rückt. Der Spieler wechselt reflexhaft vom Scharfschützengewehr zu einer für den Nahkampf geeigneten Shotgun, da endet das Video abrupt.

Dieses rund zehnminütige Video erklärt euch (fast) alles, was ihr über RAD-Skorpione im Fallout-Universum wissen solltet.

Doch wie konnte dieser Monster-Skorpion das Gebäude raufklettern? Der Gegner-Typ ist dafür bekannt, sich zu euch als Spieler*in zu buddeln. Und in dem oben gezeigten Video erscheint Kollege Riesenskorpion plötzlich neben einem Haufen Abfällen. Denkbar, dass sich die Monstrosität über den Haufen sozusagen hinauf teleportiert hat – um sich unverhofft durch einen Berg Müll zu beamen. Also womöglich wieder nur sowas wie ein Bug in einem Bethesda-Blockbuster.

Apropos: Im Ödland von Fallout 4 trefft ihr auch auf legendäre Personen, die sich als tote Charaktere ausgeben – und sich damit einen fragwürdigen Status als Aufschneider und Betrüger verdienen.

