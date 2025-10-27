Fallout 4: Fan trifft auf überraschende Monster-Mutation – „das ist schrecklich“

Auch, wenn ein Fallout 5 bisher wenig mehr denn ein bloßer Hoffnungsschimmer für Ödland-Fans weltweit ist, können sich Liebhaber*innen der Postapokalypse aus dem Hause Bethesda nicht beklagen. Schließlich steht die zweite Staffel der Serie mit Walton Goggins, Ella Purnell & Co. in den Startlöchern, der Klassiker Fallout: New Vegas feiert seinen 15. Geburtstag – und die Reddit-Community wirbelt Fallout 4 durcheinander.

Sprich: Wo sehen Endzeit-Monster so furchterregend aus, dass sich selbst Todeskrallen und RAD-Skorpion wie possierliche Haustierchen daneben ausnehmen? Die Antwort findet sich auf Reddit. „Oh Gott, das ist schrecklich“ oder ein lapidares „Komischer Hund, den du da hast“ sind nur zwei Beispiele für die fast 90 Wortmeldungen, die ein wahrlich kurioses Fundstück zu Fallout 4 gerade versammelt (Stand: 27. Oktober).

Fallout 4: Besonders aussehendes Monster im Rollenspiel entdeckt

Was die oder der Nutzer*in also dieser Tage in der Gaming-Community von Reddit geteilt hat, konnte bis dato nicht nur über 85 verblüffte Wortmeldungen zusammentrommeln, wurde zudem mit über 4.000 Upvotes belohnt. Zu dieser relativ hohen Aufmerksamkeit gelangte der Beitrag, obwohl es sich um nicht mehr denn einen Screenshot handelt – eine einzige Momentaufnahme aus Fallout 4, wohlgemerkt. Aber seht selbst …

Der fragliche Schnappschuss aus Fallout 4:

Was hier dem Spielenden in Fallout 4 vor die Flinte läuft, sieht auf den ersten Blick wie ein zu groß geratener Nacktmull aus, bei dem im Rahmen der Zellmutation irgendwas ganz ungeheuerlich schiefgelaufen ist. Die Zähne sind lang wie Steakmesser, mehrere Gliedmaßen ragen aus dem Rücken empor – sprich: nicht gerade ein Tierchen, dass man sich als Schoßhündchen anschaffen möchte. Euer zweiter Blick sollte der Betitelung zum Reddit-Posting gewidmet sein. Die gibt nämlich Aufschluss darüber, mit welcher Monstrosität wir es konkret zu tun haben.

„Die Centaur-Mod in Fallout 4 hatte einen Fehler und hat mir dieses Monstrum beschert“, schrieb Okan_Zokamee in seinem Reddit-Posting zu dieser Begegnung der bestialischen Art – und endlich wird klarer, was es mit dieser Supersized-Nacktkatze mit Armen statt Rückenhaaren auf sich hat: Hier hat ein Glitch bei einer solchen Fan-Modifikation etwas durcheinandergebracht, welche jene niemals in den Full Release von Fallout 4 geschafften Horrorfilm-artigen Ungetüme zurückbringt.

Auf die Fragen aus der Community, um welche Mod es sich konkret handele, hat Okan_Zokamee prompt eine Antwort parat. „Die einzige Mod, die ich für Centauren habe, ist die Institute Centraus-Mod“, gibt er zu Protokoll, bezieht sich damit auf jenes von Modder*in TheFriedturkey auf Nexus Mods bereitgestellte Fan-Projekt, welches seit Oktober 2019 auf der beliebten Modding-Plattform verfügbar ist, bis heute über 350.000 Mal heruntergeladen wurde. Apropos Ödland-Kuriosa: Zu Fallout: News Vegas wurde jetzt eine ganz besondere Collector’s Editon ins Rampenlicht gerückt.

