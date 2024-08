Fallout 4: Von Fans entdeckt – nach fast 10 Jahren im Spiel überrascht legendärer Charakter auf Netflix-Konkurrentem

Die Amazon-Serie zu Fallout beeindruckt nicht nur durch Ghul’sche Schauwerte und die gelungene Adaption einer Gaming-Vorlage, sondern hat auch ein ordentliches Budget vorzuweisen: Jede Folge der Amazon-Serie soll 19 Millionen US-Dollar verschlungen haben. Das sind umgerechnet mehr als 17 Millionen Euro. Und auch sowas wie die Full Conversion Mod Fallout London für den vierten Teil der Hauptreihe dürfte die Spielerzahlen aktuell in die Höhe schnellen lassen.

Also: Große Zahlen im Ödland – vor den Rechenknechten und im Produktionsbudget von Filmproduktionen. Was aufmerksame Fans mit Adleraugen jedoch jetzt in der Serie gefunden haben, hat nichts mit Zahlenbingo zu tun. Vielmehr mit Fan-Liebe – und einem eher nebensächlichen Charakter aus Fallout 4.

Der Fallout-4-Charakter, der plötzlich in der Streaming-Serie stand

Aufgekommen ist das Ganze bei unseren englischsprachigen Kolleg*innen von PC Gamer – und zwar im Zuge eines Gesprächs mit dem Make-Up-Chef der Fallout-Serie: Michael Harvey (Men in Black 3, Law & Order: Special Victims Unit). Wie Harvey erzählt, gab ihm Serien-Schöpfer Jonathan Nolan den entschiedenen Auftrag, sich bei den Spielvorlagen zu bedienen. Dabei sollte sich das Kreativteam einerseits aus der bestehenden Gaming-Welt inspirieren lassen, andererseits eigene Ideen einbringen. Nolans Aufgabenstellung an seine Kreativschaffenden bestand also darin, den Balanceakt zwischen Werkstreue und Neuerungen hinzubekommen.

Mehr in Richtung Werkstreue tendierte dann Kostümdesignerin Amy Wescott (Black Swan, The Wrestler), die eine der Schauspielerinnen genauso wie einen ganz bestimmten Charakter aus Fallout 4 eingekleidet hat. Bei aller Vorlagentreue war dieses ikonische Outfit allem Anschein dann eher unauffällig. Selbst dem „selbsternannten Fallout-Fanatiker“, wie PC Gamer Nolan umschreibt, ist die Kleidung aus dem Spiel entgangen. Im Gegensatz zu den Fans vor den Bildschirmen, vor denen sich natürlich nichts verstecken lässt.

Denn in einem Reddit-Post von Nutzer*in XDERPYxCREEPERx wird gefragt: „Soll diese Dame bei der Brücken-Szene Cricket sein?“ Und ja, die Ähnlichkeiten sind unübersehbar: über den Kopf gezogene Kapuze, Pudelmütze darunter, von einer Narbe durchzogene Augenbraue. Das ist Cricket – oder etwa doch nicht?

Was für Cricket aus Fallout 4 spricht – und was dagegen

Bei aller Ähnlichkeit gibt es frappierende Unterschiede: In der Amazon-Serie heißt Cricket nicht Cricket, stattdessen Rink – wie International Movie Database und dem Fallout-Wiki zu entnehmen ist. Auch eine zeitliche Diskrepanz ist anzumerken: Fallout 4 spielt im Jahre 2287, die Streaming-Serie im Jahr 2296 – eine zeitliche Differenz von ungefähr zehn Jahren. Nun ist es nicht unmöglich, dass Cricket zehn Jahre lang an ihrem markanten Kapuzen-Dress festgehalten hat – nur etwas unwahrscheinlich.

Kurz gesagt: Die Filmemacher*innen haben den Charakter nicht ohne Abstriche in die Serie überführt – die Kreativentscheidungen sprechen jedoch eine eindeutige Sprache. Cricket aus Fallout 4 lebt – und zwar als Rink in der TV-Serie, dargestellt von Schauspielerin Mitzi Akaha. Zum beeindruckenden Röntgenblick der Community sagt Make-Up-Chef Harvey dann noch anerkennend: „Das war ein Easter Egg, bei dem ich gehofft hatte, dass es nicht sofort auffällt. Aber sie [die Fans] sind sehr schnell darauf angesprungen. Hut ab vor der tiefgehenden Kennerschaft der Fans.“

Sofern ihr jetzt selber Cricket im Spiel finden wollt: Nachstehendes, nicht mal vierminütiges Video, liefert euch die Anleitung hierfür.

Übrigens: Die Episode mit Cricket ist Episode 5. Deutscher Titel: Die Vergangenheit. Originaler Titel: The Past. Apropos Ödland-Held*innen: Nach 16 Jahren hat jetzt ein Spieler etwas in Fallout 3 entdeckt, was auf Fallout 76 hingedeutet hat.

