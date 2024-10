Fallout 4: Fans machen Remake zu New Vegas jetzt Wirklichkeit – bildgewaltiges Update

Wozu Fans mit Knowhow, kreativem Gestaltungswillen und genügend Zeit auf der Uhr fähig sind, hat zuletzt die Full-Conversion-Mod Fallout London von Team FOLON eindrücklich unter Beweis gestellt. Damit nicht genug: Mit Fallout Nuevo Mexico rückt eine weitere, verdammt aufwendig ausgestaltete Fan-Modifikation heran, von der sich Bethesda höchstselbst mehr als nur die viel zitierte Scheibe abschneiden kann.

Wo wir gerade bei ambitionierten Fan-Projekten sind: Wusstet ihr, dass umtriebige Enthusiast*innen bereits seit Jahren an einem Spiel basteln, mit dem Fallout: New Vegas in der Spiele-Engine von Fallout 4 neu auferstehen soll? Wir selbst hatten das spannende Projekt länger aus den Augen verloren, waren umso überraschter zu sehen: Die Kreativen haben erst vor kurzem nicht nur ein Update zu ihrem Fallout 4: New Vegas ins Netz geblasen, sondern auch neue Screenshots abgefeuert. Das schauen wir uns mal an …

Fallout 4: New Vegas – neue Screenshots, neue Schauwerte

Egal, wie ihr selbst zum postapokalyptischen Ödland aus dem Hause Bethesda steht, unbestreitbar ist, dass Fallout 3, 4 oder 76 aus der zeitgenössischen Spielkultur nicht mehr wegzudenken sind. So weit, so nordamerikanisch. Denn, ja, Washington, D.C. (Fallout 3), Boston und Umgebung (Fallout 4) oder West Virginia (Fallout 76) sind blickschöne Schauplätze, auch in diesem dystopischen Rollenspiel-Szenario. Doch umso erfrischender sind Perspektiven aus anderen Erdteilen auf die berühmte Spielewelt – etwa eine britische wie in Fallout London.

Wieder uramerikanisch, dafür grafisch frischer Wind zieht also jetzt durch Fallout 4: New Vegas. Schon seit 2017 wird an dem Projekt gewerkelt – wobei im noch laufendem Jahr 2024 viel Herzblut in die hauptsächlichen Schauplätze der offenen Spielwelt geflossen ist. Passend dazu haben die Kreativschaffenden kürzlich eine Reihe von Screenshots veröffentlicht, anhand derer ihr bestaunen dürft, wie New Vegas befeuert von der Creation Engine aus Fallout 4 aussehen kann. Was uns auf Twitter vorgesetzt wird, ist das Solar-Kraftwerk HELIOS One und das Sunset Sarsaparilla-Hauptquartier.

Das Gezeigte macht wirklich was her, schürt Lust darauf, mithilfe dieser Fan-Modifikation Fallout New Vegas nochmal neu zu erleben. Abseits dieser aktuellen Schauwerte, ist es natürlich erbaulich zu sehen, dass diese erfolgversprechend aussehende Modifikation bislang nicht den Weg vieler Fan-Projekte gegangen ist – und eingestampft wurde. Wer hingegen auf neue Bewegtbilder zu Fallout 4: New Vegas aus ist, müssen wir für den Moment enttäuschen.

Aber, „Ach, i wo!“, sagen wir, schieben euch ganz diskret den zwar schon etwas in die Jahre gekommenen, nichtsdestoweniger stimmungsvollen Trailer zum Fan-Projekt rüber.

Fallout: New Vegas mit Mod nach Fallout 4 rüberziehen

Und weil das mit den Fan-Projekten naturgemäß eine unsichere Sache ist, drücken wir euch einen empfehlenswerten Download ebenfalls für Fallout 4 in die Hände, der vor allem die Ästhetik von New Vegas in den vierten Hauptteil hievt. Herunterladbar ist „FNV To Fo4“ via Nexusmods.

