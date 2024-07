Fallout 4: Wieso taucht heute ein komplett vergessenes Stück TV-Geschichte plötzlich in Bethesdas Rollenspielen auf?

Wenn sich Spieler*innen hunderte und hunderte Stunden mehr durch das schier endlose, postapokalyptische Ödland von Fallout 4, Fallout 76 & Co. spielen, sind konfrontative Begegnungen mit Todeskrallen, RAD-Skorpionen oder moralisch fragwürdig eingestellten Ghulen wie Doktor Valery Barstow die augenfälligsten.

Aber was ist mit bildlichen Bestandteilen der Mega-Rollenspiele, die uns bei jedem Spielen eher nebensächlich über den Bildschirm flackern, sich dadurch irgendwie ins Gedächtnis einbrennen – und irgendwann Fragen aufgeben. So jetzt geschehen beim auch aus Fallout 4 bekannten „Please Stand By“-Bildschirm, der ins Bethesda-Logo übergeleitet.

Wer ist der Typ aus dem „Please Stand By“-Bildschirm?

Jenes monochrome Standbild, das jeder und jedem mit Fallout-Erfahrung vertraut sein sollte, besteht im Grunde aus geometrischen Formen. Kreise, Linien und einige Ziffern liegen nebeneinander. Ein Bildbestandteil fällt jedoch besonders auf: das Profil eines indigenen Mannes mit Federschmuck auf dem Kopf. Was es mit dem Kameraden auf sich hat, wird in den Fallout-Spielen indes nicht geklärt.

Dieses gerade mal zehnsekündige Video zeigt euch, wie das in Fallout 4 aussieht, wenn der ikonische „Please Stand By“-Bildschirm in das nicht minder ikonische Bethesda-Logo übergeht.

Wenig erstaunlich also, wenn sich Fans auch noch dieser Tage, fast volle zehn Jahre nach der Veröffentlichung von Fallout 4, fragen, was es mit diesem indigenen Mann auf sich hat – und was das ganze geometrische Formenspiel drumherum zu bedeuten hat. Nun hat Fallout-Fan namens poop109393839 auf Reddit eben jenes Rätselraten mit dem Satz „Wer ist der Typ?“ in eine konkrete Frage gegossen.

Die Community springt poop109393839 sofort helfend zur Seite und informiert darüber, bei dem Bild mit dem markanten Porträt des amerikanischen Ureinwohners handele es sich um das sogenannte „Indian-head test pattern“. Dieses Testbild für TV-Geräte wurde vor allem in Nordamerika beginnend mit den 1940ern und bis in die 1960er-Jahre verwendet, um den Fernseher zu kalibrieren – also um etwa Ausrichtung und Schärfe des Bildes einzustellen.

Was hat der ikonische Mann mit Kopfschmuck in Fallout 4 zu suchen?

Beispielsweise wurde euch dasselbe Testbild als TV-Zuschauer*in der 40er-, 50er- und 60er-Jahre auch dann angezeigt, sobald eine Fernsehanstalt ihr Tagesprogramm beendet hatte. Der Clou an unserem Mann mit Federschmuck: Die Darstellung seiner Kopfbedeckung beinhaltet alle für die Einstellung der Helligkeit erforderlichen Kontraststufen.

Dieses unterhaltsam eingesprochene YouTube-Video erklärt euch (fast) alles zum bekannten Bildschirm aus den Fallout-Spielen.

Zur Frage, wieso sich Bethesda für seine Rollenspiele im Look der 1950er-Jahre dazu entschieden hat, den „Please Stand By“-Bildschirm zu verbauen, schreibt Reddit-Nutzer*in TwirlyBTW: „Ich denke, Bethesda hat es benutzt, um die Ästhetik des Retro-Futurismus zu verkaufen, indem sie bekannte Motive aus den 1950er Jahren in das Spiel verpflanzt haben.“

