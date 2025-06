Fallout 4: Gamer-Opa verbringt unglaubliche 6.750 Stunden im Spiel – „Was macht der da?“

Wie verbringen Senior*innen in den besten Jahren ihre Freizeit bevorzugt? Mit viel Hand-, noch mehr Gartenarbeit und jeder Menge nicht enden wollender Spaziergänge? Oder doch eher mit einer gepflegten Partie Fallout 4 – wo der Rentner, der sich auf seinen Kryolator versteht, die Todeskrallen nur so wegfräst? So ähnlich gestaltet wohl ein vielleicht gar nicht mal ungewöhnlicher Ruheständler seine freie Zeit.

Auf Reddit postete ein*e Nutzer*in einen vielsagenden Screenshot, der die Benutzeroberfläche der Gaming-Plattform Steam abbildet. Unter der Überschrift „Mein Großvater spielt ausschließlich zwei Spiele“ sehen wir die Spielstatistik eines Steam-Accounts abgebildet – genauer zweier gespielter Games: einmal Sid Meier’s Civilization 6 mit über 4.300 gespielten Stunden, dann Fallout 4 mit sage und schreibe 6.750 Spielstunden. Was treibt den Best Ager an, eine vierstellige Spielzeit in Commonwealth & Co. zu buttern?

Fallout 4 spielen bis der Arzt kommt – Rentner-Power im Ödland?

Eines hat dieses Reddit-Posting jedenfalls geschafft: Aufmerksamkeit erregen – wie rund 62.000 Upvotes und mehr als 1.400 hinterlassene Kommentare belegen (Stand 12.06.). Der Thread-Ersteller enthüllt noch einige weitere Eckdaten zum vermeintlichen Gamer-Opa mit tausenden Spielstunden bei Bethesdas Rollenspiel und dem rundenbasierten Strategiespiel. Der Gaming-Großvater soll sich in seinen Siebzigern befinden, nicht vor dem Bildschirm schlummern, sondern zocken – und zwar bis vier oder fünf Uhr morgens. Zudem spielt er „auf jeden Fall“ die Vanilla-Version von Fallout 4.

Der betagte Gaming-Champion verleitet zur Frage „Was macht der da?“:

Aufgrund der gespielten Vanilla-Version von Fallout 4, stellen mehrere Reddit-Nutzer*innen dem vermeintlichen Videospiel-Veteranen in den besten Jahren die Glaubwürdigkeit in Abrede. Denn selbst wer Fallout 4 mitsamt aller sechs offiziell von Bethesda herausgegebenen DLCs spielt, kommt vermutlich maximal bei 200 Stunden Spielzeit raus. Kein Vergleich zu den 6.750 Stunden, die der Mann mit dem postapokalyptischen Rollenspiel verbracht haben soll.

Zwar ließe sich die in die Open World gebutterte Lebenszeit mit den zahlreichen Mods aus der Fan-Community deutlich erhöhen, doch solche kommen laut Thread-Ersteller eben nicht zum Einsatz. Wie viel Wahrheit steckt also tatsächlich hinter dieser kuriosen Reddit-Anekdote?

Wie glaubhaft ist die Reddit-Story?

Mit abschließender Sicherheit kann man natürlich nicht sicher sein, ob der Gaming-Opa einerseits tatsächlich existiert, andererseits wirklich sein Rentnerdasein im virtuellen Commonwealth und Sid Meier-Strategie-Brett zubringt. Immerhin interagiert der Thread-Ersteller fleißig mit der Community, was ein Hinweis dafür sein könnte, dass die Person eben nicht mit einer erfundenen Geschichte nach Aufmerksamkeit giert.

Falls sich der vielleicht coolste Opa der Welt tatsächlich ausgiebigst in Fallout 4 herumtreibt: Womöglich sollte die Silberlocke mit einem Fallout London einen Ausflug in die postapokalyptisches Landeshauptstadt wagen?

