Fallout 4: Besondere Gratis-Mod veröffentlicht – „Düster“

Die Kreativität der Modding-Community ist grenzenlos – hat nicht nur ein Fallout London von Team FOLON unter Beweis gestellt, auch das in Entwicklung befindliche Fallout: Project Arroyo ist ambitioniert, will den Klassiker Fallout 2 in der Creation Engine von Fallout 4 wieder auferstehen lassen.

Doch auch abseits solcher Mammutprojekte erscheinen regelmäßig neue Modifikationen, jene uns die Macher*innen dankenswerterweise völlig kostenfreie zur Verfügung stellen – uns damit spielerisch wertvolle Stunden vor den Bildschirmen beschweren. Eine solche, aktuelle Mod-Kreation hört auf den Titel Project A.R.E.S., könnte sich insbesondere für Grusel-Freunde lohnen.

Fallout 4: Das steckt in der neuen Fan-Mod Project A.R.E.S.

„Project A.R.E.S. ist eine spannende und düstere Quest-Mod über die MedTek Corporation“, so die Beschreibung auf Nexus Mods. Genauer gesagt entführt euch die Mod in einen Bunker einer geheimnisvollen Organisation, wo euch neue Quests und Nichtspieler*innencharaktere erwarten. Beziehungsweise verschlagen wird es euch einerseits in den, nahe bei Diamond City gelegenen A.R.E.S. Drug Store, andererseits eben in einen der MedTek-Bunker.

Der Umfang dieser Modifikation von Cole-train99 ist zwar überschaubar, könnte für treue Spieler*innen von Fallout 4 genau den richtigen Nachschub liefern – was auch die Kommentarspalte auf Nexus Mods widerspiegelt. Wortmeldungen wie „Die Quests sind bisher ziemlich gut“ oder „Sieht nach einem guten Anfang aus“, stehen für Zuspruch. Nachdem in den Kommentaren über technische Komplikationen beim Spielen berichtet wurde, hat Cole-train99 übrigens rasch einen Patch hinterhergeschoben.

Somit steht die aktuellste Version 1.2 von Project A.R.E.S. seit dem 29. April auf Nexus Mods zum Download bereit – und ist mit einer Größe von wenig mehr denn 9 Megabyte ziemlich leichtgewichtig. Für den Download der Datei benötigt ihr ein Profil auf der Modding-Plattform. Eine solches lässt sich mit einer gültigen Mail-Adresse aber unkompliziert einrichten. Zudem braucht es für die Installation Fallout 4 mitsamt DLCs – aber die haben Ödland-Experten, für die diese Fan-Mod von Interesse ist, sowieso längst auf ihren Festplatten.

