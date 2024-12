Fallout 4: Dieser Kostenlos-Download ist eine monströse Überraschung – und nichts für Angsthasen

Wenn Todd Howard und Bethesda kein Fallout 5 herausrücken wollen, behilft sich die Community einfach selbst, oder? Zwar nicht mit einem fünften Hauptteil der Ödland-Odyssee in Eigenregie, dafür sorgt eine neue, empfehlenswerte Modifikation für Nachschub – und weitere Stunden Spielspaß mit Fallout 4.

Diese Fan-Mod wurde erst vor wenigen Tagen auf Nexus Mods hochgeladen, konnte schon jetzt zahlreiche Spieler*innen überzeugen. Für die Begeisterung sprechen zum Zeitpunkt dieser Meldung 84 vergebene Empfehlungen vonseiten Spieler*innenschaft. Aber Achtung: Ihr müsst eine (aber eigentlich drei) wichtige Voraussetzungen erfüllen, sofern ihr in diese Dungeon-Mod eintauchen wollt.

Was erwartet euch mit der Dungeon-Mod für Fallout 4?

Denn um die Modifikation „Remnants – Secrets of the Enclave” auf Nexus Mods herunterzuladen, benötigt ihr neben dem Hauptspiel Fallout 4 dreierlei – oder genauer: drei Erweiterungen. Nämlich die Add-Ons Automatron, Far Harbor und Nuka-World. Sind diese Grundvoraussetzungen gegeben, was für Spieler*innen von Fallout kein Beinbruch darstellen sollte, könnt ihr mit der von RascalArt hochgeladenen Mod loslegen.

Was ihr mit dieser ins Deutsche übersetzten Fan-Kreation namens „Überbleibsel – Geheimnisse der Enklave“ geboten bekommt? Erstmal drei unterschiedliche Dungeons. Diese unterirdischen Welten bieten dann etwa neue Gegnertypen oder einzigartige Ausrüstungsgegenstände. Wie ihr den Eingang zu dieser mysteriösen Untergrundwelt findet? Laut Beschreibung auf Nexus Mods werdet ihr „zufällig auf eine Tür stoßen, während ihr durchs Commonwealth wandert“. Aber es geht auch einfacher.

Hinweis: Ab Minute 4:05 werdet ihr im nachstehenden YouTube-Video kurz und bündig zu der hier vorgestellten Modifikation informiert.

Denn die Dungeons werden auch zielgerichteter gangbar. Scrollt ihr beim entsprechenden Eintrag auf Nexus Mods bis ganz nach unten, findet ihr einen Abschnitt mit der Überschrift „Geheime Daten. Spoiler unten“. Direkt darunter findet ihr eine Wegbeschreibung zu den drei Dungeon-Eingängen. Dadurch erspart ihr euch zielloses Herumstochern im Ödland. Übrigen: Wollt ihr mit „Remnants – Secrets of the Enclave” loslegen, ist anzuempfehlen, mindestens bis zu Level 10 aufgestiegen zu sein. Ansonsten könnten euch einige der heftigeren Gegner übel zusetzen.

Achtung Arachnophobiker*innen: Diese Mod könnte euch triggern

Eine abschließende Warnung für alle, die mit achtbeinigen Krabbelfreund*innen weniger warm werden: In Remnant werdet ihr auf den Gegnertyp Rad-Spinnen treffen; es soll allerdings möglich sein, das atomar verstrahlte Riesen-Getier innerhalb der Mod vollständig zu umgehen. Seht dazu auch die anhängige Diskussion auf Nexus Mods.

Apropos eklige Giganto-Monster: Auch Skorpione sind im postapokalyptischen Ödland eher abgekommen von handlichen Dimensionen – springen euch stattdessen im Kalbs-Format auf den Rücken.

