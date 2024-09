Fallout 4: Fan findet jetzt legendäre Person im Buch zum Spiel – ihr auch?

Dass Fallout 4 kein Computerspiel für Kleinkinder ist, dürfte klar sein, wie eine unter der Sonne des postapokalyptischen Ödlands funkelnde Power-Rüstung der stählernen Bruderschaft glänzt. Worauf wir mit diesem etwas ungelenken Vergleich hinauswollen: Ein berühmter Charakter, den jede*r von euch kennen dürfte, ist jetzt unverhofft in Fallout 4 aufgetaucht – aber (ihr ahnt es) anders, als ihr denkt.

Ohne zu viel vorwegzunehmen: Diese Figur, bekannt für ihr rot-weiß gestreiftes Outfit, eine alberne Pudelmütze und aquamarinblaue Hose, wurde jetzt tatsächlich dort gesichtet, wo wirklich kein Kindergarten etwas zu suchen hat: in Fallout 4 – und trotzdem zwischen Buchdeckeln, wie sich das für einen Kinderbuchstar gehört.

Was will dieser Wicht in Fallout 4?

Mal ehrlich: Wer ist euer Star aus Kindheitstagen, dem ihr längst entwachsen seid – und den ihr nichtsdestotrotz, jetzt, als erwachsene Person, ins Herz geschlossen habt? Ob es bei euch persönlich Barney der lilafarbene Dinosaurier ist, die Klappmaulfiguren aus Hallo Spencer, oder doch die Bananas in Pyjamas: Wir alle hatten unsere Held*innen im Kindergartenalter – bei manch einem war’s sogar der anthropomorphe Nager aus Bim Bam Bino.

Aber Namedropping aus der Kategorie Teletubbies beiseite: Was haben Stoffpuppen & Co. mit Fallout 4 zu tun? Nun, eine solche Person aus Kleinkindtagen hat sich im Buch The Art of Fallout 4 versteckt – wurde jetzt von einem Leser mit Argusaugen entdeckt.

Wie vor einigen Tagen ein*e Nutzer*in auf Reddit getitelt hat, beinhaltet das Buch The Art of Fallout 4 „aus irgendeinem Grund […] einen Verweis auf Where is Waldo“. Das Posting ergänzt die Person mit einem Screenshot der entsprechenden Buchseite, auf dem schematisch dutzende Mitarbeitende der Organisation Das Institut aus Fallout 4 abgebildet sind – gekleidet in unterschiedlichen Variationen einer rot-weißen Uniform. Und tatsächlich: Inmitten der fünften Reihe von oben, als sechste Person von links, steht er plötzlich da – unser Walter.

„Wo ist Walter?“ – und wieso in Fallout 4?

Hintergrund-Info dazu: Der ikonische Kinderbuchcharakter ist in deutschen Breitengraden als „Walter“ bekannt, wohingegen er beispielsweise in den USA und Kanada unter „Waldo“ firmiert – oder etwa in Frankreich als „Charlie“. Was unser Walter plötzlich im offiziellen Buch zum Computerspiel zu suchen hat, darüber gibt ein anderer Reddit-Nutzer eine einfache und einleuchtende Vermutung ab: „Die Entwickler sind auch nur Menschen und machen, wie alle anderen auch, gerne mal Blödsinn.“

Von solchen Scherzen in Büchern zu Fallout 4 abgesehen, belegte unlängst die Total Conversion Mod Fallout London von Team FOLON, wie das Kinderzimmer urplötzlich in der Postapokalypse sein Comeback feiern kann – vor allem mit den britischen Teletubbies.

Apropos Bethesdas legendäre Rollenspiel-Reihe: Dass Walter, Waldo oder Wie-auch-immer-er-heißt einen Gastauftritt in der zweiten Staffel der Fallout-Serie abliefern wird, ist mehr als unwahrscheinlich – dafür weiß Schauspiel-Legende Walton Goggins zu berichten: „Es gibt einen Moment, der mich zutiefst bewegt hat“.

