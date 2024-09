Fallout 4: Mit dieser Mod spielt ihr den beliebten Titel jetzt ganz „Arr!“-nders durch

Eine massive, unfassbar detaillierte Pirateninsel an der Küste des Commonwealth? Dies hat ein besonders kreativer Spieler mit der Hilfe des Workshop-Features in Fallout 4 auf die Beine gestellt.

Der Titel selbst nähert sich seinem zehnjährigen Jubiläum, doch noch immer oder gerade mit dem Erfolg der Amazon-Serie zieht Bethesdas postapokalyptisches Rollenspiel eine leidenschaftliche Community förmlich in den Bann. Zwischen Mods und Workshop-Features prasseln so immer mal wieder coole Kreationen wie saurer Regen auf uns ein.

Fallout 4: Postapokalyptischer Piratenspaß ahoi!

Seit seiner Veröffentlichung im Jahre 2015 hat Fallout 4 eine ganze Reihe von DLCs wie beispielsweise Automatron, Far Harbor oder Nuka-World gesehen. Zweiterer nimmt sich dem düsteren New England-Setting des Basisspiels an und schickt uns an die Küste von Maine. Auch ohne direkten Bezug erinnert Far Harbor dank seiner nautischen Umweltthemen mit etwas Fantasie noch am ehesten an das Piratenzeitalter – Grund genug für einen Spieler, die Entwicklung einer echten Fallout-Siedlung mit Piratenthematik selbst in die Hand zu nehmen, doch damit nicht genug.

Der Reddit-Nutzende Sirbalz zeigt mit einem beeindruckenden Bild seine riesige Piratensiedlung, die sich auf einer thematisch passenden Insel niedergelassen hat. Jene hat der kreative Kopf selbst mittels Workshop-Feature erstellt. Sie wird von einigen Piratenschiffen umgeben, die im Schatten der Palmen, mit der die Insel übersät ist, Anker legen. Wir sehen ein „King’s Port“- ebenso wie ein „Willkommen in Kalifornien“-Schild an der Vorderseite, während ein Kraken ein Piratenschiff an der Seite brutal in Stücke reißt.

Coolerweise hat Sirbalz uns über ein YouTube-Video auf einen Rundgang über die Insel mitgenommen, der vor allem auch die komplexer gestalteten und detailliert gehaltenen Innenräume der Piratensiedlung beleuchtet. Wir bekommen eine Reihe von Händlern und Bars zu sehen, auch ein großer Speisesaal, in dem lebendige NPCs herumlungern, die wie Piraten anmuten, ist Teil der Tour. Hinter der Insel liefern sich zwei mächtige Piratenschiffe mitsamt Besatzung gerade eine hitzige Kanonenschlacht, während unterirdisch ein kleines Höhlensystem mit eingesperrten Skeletten und Schleppnetzen zum Gruseln einlädt.

Wer sich für die Arbeit von Sirbalz interessiert, der bekommt in der Videobeschreibung obendrein auch noch spannende Hintergrundinformationen zur Inselfestung geliefert.

Klar, ein paar kleinere Ungereimtheiten wie etwa Stoppschilder und Stromleitungen, die dem postapokalyptischen Boston Fallout 4s entspringen, finden wir noch immer vor. Diese stören die Piratenszenerie und ihre Atmosphäre jedoch in keinerlei Form, noch mindern sie die Anerkennung für die Kreativität ihres Schöpfers in der Community.

