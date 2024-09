Fallout 4: Unbekanntes Monster im Spiel entdeckt

„Das Ödland, unendliche Ödnis. Wir schreiben das Jahr 2287. Dies sind die Abenteuer des Vault-Bewohners, der mit seinen 1,7K Upvotes auf Reddit neun Jahre nach Release von Fallout 4 unterwegs ist, um …“ Halt! Stopp! Moment mal! Wir sind hier nicht im Vorspann von Raumschiff Enterprise, sondern bei einem neuen Fundstück aus dem Fallout-Kosmos. Und diesmal geht’s, ja, einerseits nach Fallout 4, andererseits auch Fallout 76 – aber ganz langsam.

Kennt ihr die SCP Foundation? Was sich danach anhört, als müssten sich Scully und Mulder gleich die Aluhüte aufsetzen, ist ein webbasiertes Projekt für gemeinschaftliches Schreiben. Eine besonders gespenstische Gestalt, die aus dem Kreativvorhaben hervorgegangen ist, nennt sich SCP-096. Was dieser Albtraum mit bürokratischem Namen jetzt plötzlich im Commonwealth sucht? Sagen wir’s so: Fallout hat jetzt sein eigenes Bigfoot-Video.

Loch Ness Monster und Chupacabra jetzt auch in Fallout?

Okay, auch ohne sowas wie SCP-096 ist der Fallout-Kosmos schon vollgestopft mit garstigen Monstren – Todeskralle, RAD-Skorpione, Maulwurfsratten mit Sprengkörper auf dem Rücken sind nur einige der konfliktreichen Begegnungen, die euch in Bethesdas Rollenspielen erwarten. Veröffentlicht hat ein Reddit-Nutzer jetzt ein gerade mal viersekündiges Video, das erstmal harmloser nicht anfangen könnte.

Wir sehen den Spielercharakter, gekleidet in einer militärisch wirkenden Uniform. Schlummernd und zur Seite gedreht liegt der Kollege auf einer Matratze, schläft den Schlaf der Gerechten – da huscht unvermittelt eine spindeldürre, blassgraue, langgezogene Gestalt durch den Hintergrund; sie sprintet von einer Bildschirmseite über die Wiese – und verschwindet wieder auf der gegenüberliegenden Bildschirmseite. Wir und über hundert Kommentator*innen unter dem Video fragen uns: „Was in drei Teufels Namen war das?“

Display content from Reddit

Übrigens: Das Video ist ein Gameplay-Moment aus Fallout 76, Ähnliches soll aber schon vorher in Fallout 4 beobachtet worden sein. Jedenfalls: TheTobarethian, der Reddit-Nutzer mit den meisten Upvotes unter dem Video, bringt SCP-096 in die Diskussion – und ins Spiel. Die Ähnlichkeiten zwischen dem, was im Video durch den Bildhintergrund gleitet und der fiktionalen Monstrosität SCP-096 ist frappierend.

Fall für die Kryptozoologie – oder doch ein simples Grafik-Glitch?

Beide Wesen eint, dass sie von humanoider Gestalt sind, extrem dünne Gliedmaßen haben und überhaupt eher das sind, was wir früher auf dem Schulhof Spargeltarzan genannt haben. Dann noch: Blasseste Blässe und ein ordentliches Tempo beim Sprinten – und „Voilà!“, die Parallelen sind überdeutlich. Hat sich die Kopfgeburt SCP-096 also irgendwie ins Ödland reingeschummelt? So reizvoll diese Mutmaßung ist, wahrscheinlicher – und auch im Video-Material gut sichtbar – ist ein Grafikfehler.

Am Rande bemerkt: In Fallout 4 existieren auch Fehler, die es sich auszunutzen lohnt – mitunter diese zehn aus dem nachstehenden Video.

Display content from YouTube

Haltet ihr das Reddit-Video beispielsweise bei Sekunde drei an, seht ihr von der Erscheinung ausgehend eine langgestreckte Textur. Einer der zahlreichen Glitches also, für die Bethesda-Rollenspiele berühmt sind – und vor allem berüchtigt? Wenn ihr Reddit-Nutzern wie QuestionsOfTheFate zustimmt, der rational feststellt „Das ist ein Fehler, bei dem sich die Powerrüstung das Charaktermodell dehnt, glaube ich“.

Andere Nutzer*innen pflichten dieser Einschätzung bei. Anscheinend handelt es sich um einen in der Community bekannten Grafikfehler, der „mit der Engine zu tun hat und nicht so einfach zu beheben ist“, wie Riliksel schreibt. Dafür ist das Phänomen „verdammt lustig, also was machts schon?“, meint er weiter. So oder so: Bis der Ursprung dieses Wesens mit den klapprigen Fleischstelzen geklärt wurde, haben Fallout 4 & Co. jetzt erstmal ihr eigenes Bigfoot-Video – und eine solche Sichtung, bei der selbst Commander Spock mit den Ohren schlackert.

Apropos mysteriöses Bestiarium: Es müssen nicht immer Slenderman-artige Kryptiden sein, die Staunen in Fallout auslösen – manchmal sind’s einfach nur Maulwurfsratten mit Sprengkraft.

Quellen: Reddit /@Kind-Ad8843, @QuestionsOfTheFate, @Riliksel; SCP Foundation; YouTube /@VinylicPumaGaming