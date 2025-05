Fallout 4: Neue Gratis-Mod liefert über 40 neue Quest – und dutzende Stunden Spielspaß

„Am Anfang war das Atom. Und jetzt … geht die Reise weiter“, verkündet die Beschreibung zu einer neuen Gratis-Mod stimmungsvoll – und über 1.200 Spieler*innen haben mittlerweile auf den Download-Button gedrückt. Die Rede ist von der Fan-Modifikation Atom’s Retribution 2 für Fallout 4, bei der vor allem erstmal der Umfang beeindruckt.

Die Mod in Zahlen: Euch erwarten über 40 neuen Quests, mehr als 400 vollständig vertonte Dialogzeilen – und eine 24 Stunden übersteigende Spielzeit. Diese Fan-Kreation von Modder*in GlowingPeketo bietet also massig Spielzeit – doch was steckt spielerisch hinter den Zahlen?

Fallout 4: Neue Gratis-Mod Atom’s Retribution 2 downloaden

Auch in Sachen Entwicklungszeit beweist der Kreativkopf hinter diesem User-Namen Durchhaltevermögen. Immerhin hat sie oder er bereits im März 2023 mit der Entwicklung begonnen, jetzt endlich am 1. Mai das Endprodukt auf Nexus Mods präsentiert – wo es euch freundlicherweise als Gratis-Download zur Verfügung gestellt wird. Um auf die Erweiterung aus der Hobby-Werkstatt einzustimmen, wurde bereits vor einigen Wochen ein ausführlicher Trailer veröffentlicht.

Trailer zu Atom’s Retribution 2:

Das fast dreieinhalbminütige Video wirbt mit stimmungsvollen Bildern und eingesprochenen Sprechertexten – wobei teils KI-generierte Stimmen das Gesamtbild trüben könnten. Gerade für eine kostenlose Mod ist der Umfang von Atom’s Retribution 2 jedoch, wie vorerwähnt, beeindruckend. Neben einem gänzlich neuen Schauplatz, der zum Erkunden einlädt, wurde zudem das Wettersystem überarbeitet – und erzählerisch wird ein neuer Konflikt zwischen der Stählernen Bruderschaft und der Untergrundfraktion Railroad nachgezeichnet.

Spieler*innen von Fallout wissen natürlich: Die Brotherhood of Steel ist eine militärisch organisierte, technokratische Fraktion, während sich die Untergrundbewegung Railroad der Rettung sogenannter Synths verschrieben hat – also künstlich hergestellter Menschen.

Anders gesagt: Wer Ausschau hält nach neuen, spannungsgeladenen Abenteuern in Commonwealth, sollte Atom’s Retribution 2 eine Chance geben. Vorausgesetzt natürlich, sowohl das Hauptspiel Fallout 4 als auch der zum Spielen benötigte DLC Far Harbor parken auf eurer Festplatte. Apropos neues Gaming-Futter: Besonders düstere Gratis-Mod für Fallout 4 veröffentlicht.

