Fallout 4 im „alternativen Universum“ – Fans bauen den Open-World-Knüller jetzt verrückt anders nach

Welche beiden Computerspiele passen schlechter als schlecht zusammen, mehr noch, als ein durch Animal Crossing schmetternder Höllen-Dämon aus Doom? Die Antwort (könnte lauten): Fallout 4 und Die Sims 4. Denn jenseits davon, dass beide Titel die Ziffer vier im Titel tragen, also vierte Teile immens erfolgreicher Gaming-Reihen sind, klafft mehr als nur spielerisch eine Kluft zwischen der knuffigen Lebenssimulation und dem rauen Rollenspiel.

Und doch verbindet die beiden grundverschiedenen Spieleklassiker etwas: die Fans. Kreative Mädels und Jungs haben nämlich eindrücklich in Maxis’ Wohlfühl-Game nachgebaut, was eigentlich ins postapokalyptische Commonwealth von Falout 4 & Co. gehört.

Fallout 4 plötzlich in Die Sims 4 nachgebaut

Wie eindrucksvoll sich das präsentiert, wenn Cozy Gamer*innen ihren Gestaltungswillen an Die Sims 4 auslassen, zeigt das gerade mal einminütige Video der auf Wohlfühlspiele spezialisierten laneyplays auf TikTok. Was wir in ihren Bewegtbildern zu sehen bekommen, funktioniert nach dem Vorher-Nachher-Prinzip. Zunächst sehen wir die häusliche US-Ästhetik der 1950er-Jahre – mit viel Art Deco und noch mehr Googie-Architektur. Da schubst die Hausfrau im Retro-Look einer Audrey Hepburn oder Grace Kelly gerade noch die Staubmaschine durch das heimische Wohnzimmer – und im nächsten Augenblick steht da unsere Lucy MacLean aus der Fallout-Serie vor dem Kamin, während rundherum die Wohnstube in Schutt und Asche liegt.

Ähnliches hat heyitsgarret_ shared auf Reddit präsentiert – doch mit gestalterischem Fokus auf die Zeit vor dem nuklearen Fallout. Wieder in Die Sims 4 nachgebaut, anhand einer sechsteiligen Bilderstrecke, zeigt der erste Screenshot etwas Altvertrautes im neuen Glanz: Das ikonische Einfamilienhaus des Sole Survivors aus Fallout 4 – nur diesmal eben in der beliebten Lebenssimulation zusammengezimmert. Auf die bereits blickschöne Außenansicht folgt das Innere, komplett mit Küchenzeile, Essbereich, Wäschekammer, Schlafzimmer – halt allem, was das häusliche Leben vor dem atomaren Supergau zu bieten hatte.

Im eben genanntem Reddit-Thread bringt ein*e Nutzer*in eine informative Bemerkung an, die euch ein Stück Nachkriegsgeschichte aus der Welt der Häuslebauer näher bringt: die sogenannten Lustron-Häuser. „Alle Häuser in Sanctuary basieren auf den Lustron-Häusern, die in den späten 40er Jahren gebaut wurden“, schreibt die Person. Falls ihr erfahren wollt, wieso diese speziellen Häuser, gebaut aus Stahl, eine Reaktion auf US-amerikanische Kriegsheimkehrer der 40er-Jahre waren, könnte euch ein ausführlicher Zehnminüter unserer englischsprachigen Kolleg*innen von Vox gefallen.

Ein ganzes Fallout-Vault in Die Sims 4 nachbauen

Obwohl sowohl laneyplays als auch heyitsgarret_ shared keine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitliefern, wie ihre beeindruckenden Bauten in Die Sims 4 gelungen sind, ist stark anzunehmen, dass sich die Kreativköpfe nicht ausschließlich auf im Hauptspiel vorhandene Gegenstände beschränkt haben. Schließlich bieten die unzähligen Erweiterungen für Die Sims 4 und Fan-Mods wie das Fallout 4 Stuff Pack auf Nexus Mods mehr als genug Bauteile, um das Commonwealth in die Vorzeige-Häuslichkeit zu hieven.

Trotzdem: Wer es wirklich ernst meint mit ihrem oder seinem Fallout-Nachbau in Die Sims 4, kann es einer YouTuberin wie Jaci Butler gleichtun, die nach eigener Aussage volle zwölf Stunden reingebuttert hat, um ein komplettes Vault nachzubauen.

Apropos Fallout: Wusstet ihr schon, dass es den legendären Pip Boy aus den Fallout 4 & Co. jetzt sogar in echt gibt – und dass das Teil sogar funktionstüchtig ist? Ein tragbarer Supercomputer mit LCD-Bildschirm, der zumindest bei Ödland-Fans gegen jedwede Smartwatch abstinken dürfte.

Quellen: TikTok / @laneyplayss, Reddit / @ heyitsgarret, @EgotheEvil, YouTube / @Vox, @Jaci Plays, Nukapedia: The Fallout Wiki, Steam, Nexus Mods / @shaggy08251993