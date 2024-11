Fallout 4: Remake eines Klassikers überzeugt mit Endzeit-Endgegner – geballte Fan-Power

Dass das postapokalyptische Ödland wahrlich nicht arm ist an ambitionierten Fan-Projekten, hat zuletzt ein Fallout London von Team FOLON kongenial unter Beweis gestellt. Aber auch ein Fallout Nuevo Mexico schickt sich an, den Fallout-Kosmos weiter zu öffnen – bis zu einer Megametropole wie Mexiko-Stadt. Ein weiteres Fan-Projekt hört auf den Namen Project Arroyo, wird gerade im grafischen Grundgerüst von Fallout 4 hochgezogen.

Bei Spieler*innen von Fallout lärmen beim Begriff „Arroyo“ natürlich alle Alarmglocken. Schließlich nahm das Dorf eine zentrale Rolle in der Spielhandlung von Fallout 2 ein. Aber Arroyo hin, Arroyo her: Mit dem Fan-Projekt entsteht der Klassiker Fallout 2 aus dem Jahre 1998 jetzt also in der Creation Engine neu. Ein aktuelles Status-Update zeigt nun, wie einer der Oberfieslinge aus diesem neu gedachten Teil zwei aussehen könnte.

Fallout 2 in Fallout 4: So sieht Frank Horrigan in Project Arroyo aus

Dicke Panzerung, übermenschliche Kraft, brutal in der Gewaltanwendung: Diese drei, ziemlich einschüchternden Eigenschaften, treffen auf Frank Horrigan zu. Frank-wer? Supermutant Horrigan ist einer der hauptsächlichen Gegenspieler aus Fallout 2, wird als „extremer Supermutant in Powerrüstung“ umschrieben. Ein garstiger Zeitgenosse also, und Mitglied der Enklave, dessen Bekanntschaft Spieler*innen in Fallout 2 machen durften. Nun kehrt der Kollege also für Fallout 4: Project Arrolyo zurück – oder vorerst zumindest als hübsches Concept Art.

Gezeichnet hat diesen hübschen Badboy der Illustrator Francesco Crobu. Auf seinem Instagram-Aufritt findet ihr ähnlich blickschöne Zeichnungen von B wie Barbossa (aus Fluch der Karibik) bis T wie The Mandalorian. Unter dem Twitter-Posting zum neu gezeichneten Frank Horrigan hinterlassen zum Zeitpunkt dieser Meldung über 1.400 Nutzer*innen via Herz-Emoticons viel Fan-Liebe. Die Begeisterung spiegelt sich auch in den Kommentaren wider.

„Das könnte eine der besten Concept Arts für ihn [Frank Horrigan] sein, die ich jemals gesehen habe“ oder ein einfaches „Verdammt großartig“ stehen für die Euphorie. Übrigens: Wer mit Fallout 2 vertraut ist und mit eigenen Augen sehen möchte, wie die altbekannten Spielszenen in einem Fallout 4: Project Arroyo irgendwann aussehen könnten, können wir nachstehendes Vergleichsvideo ans Herz legen.

Das vor ungefähr einem halben Jahr hochgeladene Video auf dem YouTube-Kanal des Projekts legt in etwas mehr als drei Minuten das originale Fallout 2 neben das Fan-Remake.

