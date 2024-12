Fallout 4: Knopf gedrückt und sofort bereut – ärgerlicher Bethesda-Bug sorgt für Lacher

Es gibt Geschichten, die kann nur Reddit schreiben – oder genauer: die Gaming-Community auf Reddit. Wo sonst lest ihr über und seht direkt das Video eines Schäferhundes, der wie von Zauberhand von einer geschlossenen Fahrstuhltür eingesaugt wird?

Zugegeben: Auch bei diesem Kuriosum aus dem Reddit-Kosmos werden wir mal wieder mit einem Bethesda-Bug konfrontiert – wiederholt in Fallout 4. Dem Unterhaltungswert dieser Begebenheit tut das keinen Abbruch.

Der Tag, an dem eine Fahrstuhltür Dogmeat verschluckt hat

Was wir im Verlauf des gerade mal 14 Sekunden langen Videos auf Reddit zu sehen bekommen, fällt in die Kategorie „Pleiten, Pech und Pannen“. Mit Waffe im Anschlag, durchwandern wir als Sole Survivor in der Ego-Perspektive einen Vault – bis unser Weiterkommen von einer schweren, metallenen Tür blockiert wird. Nach wenigen Sekunden Wartezeit stellt sich heraus: Es handelt sich um eine Doppeltür, genauer um den Zugang zu einem Fahrstuhl. Prompt schiebt sich die Pforte auch mit einem geschmeidigen „Zisch!“-Sound beiseite.

Display content from www.reddit.com Click here to display content from www.reddit.com Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als Nächstes besteigen wir selbigen Lift, Begleiter und Schäferhund Dogmeat stets an unserer Seite. Dann bei Sekunde 10 das Missgeschick: Wir betätigen das Panel, die Fahrstuhltür schließt sich – obwohl Dogmeat noch seinen Kopf durch die sich schließende Tür streckt. Das Resultat: Der hündische Begleiter bleibt in der Grafik hängen. Und während wir in der Fahrkabine hinabfahren, bleibt Dogmeat ein Stockwerk weiter höher stecken – wird von der Grafik aufgeschluckt.

Ein Ärgernis, das Spieler*innen von Fallout 4 nicht unbekannt sein dürfte, dafür stehen auch die Wortmeldungen auf Reddit. Denn neben (halb) ironisch gemeinten Mitleidsbekundungen wie „RIP Dogmeat“ mischen sich Kommentare à la „Wie sich er [Dogmeat] und alle anderen Gefährten in den Weg stellen, ist der Grund, warum ich jedes Mal als einsamer Wanderer spiele“. Ob eure Liebe zur vierbeinigen Fellnase ausreicht, um derlei Missgeschicke in Kauf zu nehmen, müsst ihr als mündige Spieler*innen natürlich selber entscheiden.

Apropos absurde Grüße aus dem postapokalyptischen Ödland: Nicht immer sind es handelsübliche Bethesda-Bugs, die Fallout 4 zu einer Lachnummer im besten Wortsinn machen – manchmal gehen Spieler*innen die Extrameile, um zum Beispiel Sohn Shaun zu vernaschen.

Quellen: Reddit / @Mammoth-Wasabi5556, @Fallout4myth, @jmrob96