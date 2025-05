Fallout 4: So habt ihr dieses legendäre Monster noch nie gesehen – „Gottverdammt“

Sie sind groß, sie sind garstig – und sind in den Albträumen von Fallout 4-Spieler*innen mindestens schon einmal aufgetaucht: die Todeskrallen aus Bethesdas Ödland-Open World. Das verwundert schwerlich, schließlich sehen die gehörnten Deathclaws aus, als wären sie direkt dem Höllenfeuer entsprungen.

Bei allem Gefahrenpotenzial besticht dieser bösartige Gegnertyp aber auch durch Vielfalt. Beispielsweise die Leuchtende Todeskralle ist atomar verstrahlt, die Chamäleon-Todeskralle kann ihre Hautfarbe wechseln – und Quantum Deathclaws haben es erst gar nicht ins fertige Spiel geschafft. Dafür feiert das Kerlchen jetzt an ganz anderer Stelle sein Comeback …

Quantum Deathclaws an unerwarteter Stelle aufgetaucht …

Tätowierungen sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sind über Altersgruppen und gesellschaftliche Schichten hinweg zu einer alltäglichen Form von Selbstausdruck und Individualität geworden. Dementsprechend ist dieser Reddit-Clip mit einer Gesamtlänge von gerade mal zehn Sekunden erstmal ein gewohnter Anblick. Dort enthüllt nämlich ein Tattoo Artist sein neuestes Kunstwerk auf einem Oberarm. Uninformierte Betrachter*innen sehen eine drachenartige Kreatur, gehalten in schillernden Blautönen.

Seht nachstehend selbst die blickschöne Tätowierung:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kenner*innen von Fallout 4 erkennen direkt, was auch die oder der Thread-Ersteller*in am 26.05. geschrieben hat: „Die Quantum-Todeskralle“. Dieser faszinierend anzusehende Gegnertyp war, „Teil des Nukaworld-DLCS, wurde aber später aus dem Spiel entfernt“. Wir erinnern uns: Die sechste und letzte, groß angelegte Erweiterung für das Hauptspiel Fallout 4 wurde im August 2016 veröffentlicht. Das DLC entführt uns in einen weitläufigen Vergnügungspark, konfrontierte uns mit Raider-Banden, bot zahlreiche neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Kreaturen.

Eine darunter, die noch vor Release dem Rotstift zum Opfer fiel, ist die Quantum-Todeskralle. „[…] zwar sind sie noch in den Spieldateien zu finden, aber in der Spielwelt sind sie nirgends vorhanden“, so The Vault – Fallout Wiki. Zwischenzeitlich hat die einst abgesägte Kultkralle, Fan-Mods sei Dank, längst ihren Weg zurück in Fallout 4 gefunden – etwa mit Quantum Deathclaw Companion von Modder*in Martin Toms. Oder eben als wortwörtlich unter die Haut gehendes Gemälde, dass jetzt von der Community gefeiert wird …

Lesetipp: Fallout 4 im Jahr 2025: Darum solltet ihr die Open World nochmal neu entdecken

Was denkt die Community zum Fallout-Tattoo?

„Normalerweise bin ich kein Tattoo-Typ. Aber ich muss ganz offen sagen: „Gottverdammt, das ist ein liebreizendes Tattoo!“, kommentiert etwa ein*e Reddit-Nutzer*in, trifft damit den Ton des gesamten Threads. Denn begeisterte Wortmeldungen wie „Ja, definitiv das coolste Fallout-Tattoo, das ich bisher gesehen habe“, oder „Ich bin noch immer verblüfft von deiner Arbeit [des Tattoo Artists]“, schlagen in eine ähnliche Kerbe. Für die vielen, entzückten Fans, stehen auch die über 12.000 Upvotes (Stand: 26.05.).

Sprich: Die Quantum-Todeskralle ist zurück – mit (viel) Haut und (auch ein paar) Haar(en). Apropos Fallout: Wer die Bethesda-Rollenspiele längst durchgespielt hat, kann sich alternativ diesen vier Fallout-Alternativen widmen.

Quellen: Reddit / LauraMarieWackTats, MeatyMcWagon, JollyRedditJoker, Global-Negotiation72, The Fault – Fallout Wiki, Nexus Mods / Morgosus