Fallout 4: Fan entdeckt geniales Detail erst nach 9 Jahren – „Was habe ich noch verpasst?“

Dass Fans und sonstige Freunde des postapokalyptischen Ödland-Abenteuers gefühlt tagtäglich neue Entdeckungen vor allem in Fallout 4 machen, ist kein Geheimnis. Nein, es ist ein schlagender Beweis dafür, mit wie viel Liebe zum Detail die offene Spielwelt bestückt wurde – ungeachtet all der Bugs und Glitches, die mit einer Veröffentlichung aus dem Hause Bethesda gerne einhergehen.

Jetzt hat, Leser*innen von 4P riechen den Braten bereits, ein Spieler von Fallout 4 ein eigentlich nebensächliches Detail in der Open World entdeckt, dass auch noch langjährigen Spieler*innen des Mega-RPGs ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern könnte – und womöglich auch denjenigen unter euch, die etwas mit Namen wie Wade Boggs, Hank Aaron oder Bill Buckner anfangen können.

US-amerikanischer Nationalsport in Fallout 4

Okay, zugegeben: Wir kennen Baseball-Legenden wie Boggs und Aaron nur, weil wir Enthusiasten der Sci-Fi-Comedy Futurama sind (Episode „Eine Klasse für sich“) – und von Curb Your Enthusiasm (Episode „Mister Softee“) mit Larry David. Aber ungeachtet dessen, ob ihr mit dem Kulturphänomen Baseball aus den Vereinigten Staaten etwas anfangen könnt – Moe Cronin auf jeden Fall. Cronin ist ein Händler, den ihr im Herzen von Diamond City in Fallout 4 findet.

Und diese Örtlichkeit passt dann direkt wie Baseball auf Schläger, denn im Jahr 2287 von Fallout 4 wurde das Bostoner Baseball-Stadion Fenway Park in die Siedlung Diamond City umfunktioniert. Dabei begeistert sich der Knabe Moe Cronin zwar für den Sport – doch ein Verständnis für das Regelwerk können wir ihm nicht attestieren. Beim ersten Zusammentreffen mit ihm behauptet er über die Regeln: „Das eine Team schlug das andere Team mit diesen Dingern namens Baseballschläger – und zwar zu Tode“.

Das hört sich eher nach einem Donny Donowitz aus Inglourious Basterds an – nicht nach sportlichem Wettstreit. Mal dieses Fachwissen unterhalb der Amateur-Liga außer Acht gelassen, hat also Reddit-Nutzer OneCauliflower5243 etwas erst jetzt im Eingang zu Cronins Laden entdeckt, obwohl der Fallout 4 nach eigener Aussage „seit Ewigkeiten“ spielt.

(Kein) Baseball-Wunderkind: Fan-Fundstück zu Fallout 4

Die Rede ist vom Überdach im Eingangsbereich zu Cronins Laden, der wie der Schirm einer Baseball-Mütze geformt ist (siehe oben). Ein Detail, das unaufmerksamen Spieler*innen schnell entgehen kann – doch OneCauliflower5243 hat ein scharfes Auge, zumindest ganze neun Jahre, nachdem Fallout 4 veröffentlicht wurde.

Das sind am Rande erwähnt bei Weitem nicht die einzigen Details, die ihr mit einem aufmerksamen Blick entdecken könnt. Ist euch beispielsweise schon mal aufgefallen, dass die Zigaretten-Automaten in Fallout 4 über ein eingebautes, überdimensioniertes Feuerzeug verfügt – oder das die fantastische Kreativkreation Conan der Barbar von Robert E. Howard und prominent verfilmt von John Milius und mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, ihren eigenen Konterpart im Fallout-Kosmos hat?

Und zwar in Form von Grognak der Barbar. Diese und ähnliche Fundstücke beweisen: Fallout 4 bietet noch Dinge, die es zu entdecken gilt – auch Jahre nach dem Release. Nebenbei erwähnt: Ein ausführliches, fast halbstündiges YouTube-Video von Oxhorn erklärt euch in Detailfülle, was es mit der Personalie Moe Cronin wirklich auf sich hat.

