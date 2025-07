Fallout 4: Dieses sensationelle Star-Wars-Crossover ist ein fulminanter Fan-Traum – unbedingt kostenlos laden

Eine Fan-Mod, welche die imperialen Truppen von Darth Vader im Commonwealth aus Fallout 4 einmarschieren lässt? Was sich nach einem wahrhaftigen Albtraum für das postapokalyptische Ödland anhört, ist für Fans sowohl vom Krieg der Sterne als auch der Fallout-Reihe ein wahr gewordener Tagtraum. Bereits 2022 brachte die Modifikation Star Wars Imperial Attack of the Commonwealth with Nerfed Tiefighter Laser nicht nur einen Sternzerstörer ins dystopische Boston, sondern auch zahlreiche TIE-Jäger kreisten plötzlich bedrohlich über eure Köpfe hinweg.

Mit dem im April 2024 veröffentlichten Next-Gen-Update für Fallout 4 wurde dann die Schreckensherrschaft des Galaktischen Imperiums unfreiwillig beendet – die Kompatibilität der Mod mit dem Bethesda-Rollenspiel war nicht länger gegeben. Eine Nachfolge-Mod lässt jetzt die dunkle Seite der Macht wieder erstarken.

Fallout 4: Nachfolger zur beliebten Star Wars-Mod veröffentlicht

Imperial Attack on the Commonwealth – NG wurde am 24. Juli auf Nexus Mods veröffentlicht – und versteht sich als Neuauflage der eingangs erwähnten Original-Mod von User*in TimOliver. Die ursprüngliche Modifikation wurde bis dato fast 3.000 Mal heruntergeladen, brachte jenseits unterschiedlicher Versionen von Sternzerstörern und TIE-Jägern, auch sowas wie die aus den Klonkriegen bekannten Tiefflug-Angriffstransporter an den Himmel – oder die nicht minder ikonischen X-Wing-Raumschiffe, beziehungsweise Han Solos Rasenden Falken.

YouTube-Video zu einer gar nicht mal weit, weit entfernten Mod …

Die Modding-Fortsetzung von User*in Reaperrr187 bringt jetzt eben genau denselben Raumschiff-Park zurück ins Commonwealth – mit dem Unterschied, dass dieses Mal die Raider-NPCs direkt durch Sturmtruppen ersetzt wurden. Bei der ursprünglichen Mod musstet ihr hierfür nochmal gesondert eine weitere, kleine Mod auf eure Festplatte ziehen. Das Ganze hat Reaperr1878 übrigens, so steht es im entsprechenden Eintrag auf Nexus Mods nachzulesen, mit der Erlaubnis von User*in TimOliver gestemmt.

Nebenbei bemerkt: Wer nach installierter Mod ihre oder seine in den Fallout-Kosmos verpflanzte Star Wars-Erfahrung nochmal intensivieren möchte, ist ein Besuch am Leuchtenden Meer auf der Karte von Fallout 4 anzuraten. Sofern ihr euch die Modifikation heruntergeladen habt, steht dort nämlich ab sofort Darth Vaders Festung höchstpersönlich. Falls also die helle Seite der Macht in euch stark genug ist, könnt ihr euch an die Behausung des finsteren Fürsten herantrauen – oder ihr erkundet einen der imperialen Sternzerstörer mit begehbarem Hangar.

An Platzmangel auf der Festplatte sollte die große Star Wars-Sause für Fallout 4-Spieler*innen nicht scheitern: Vergleichsweise überschaubare 930 Megabyte bringt die Mod Imperial Attack on the Commonwealth – NG auf die Waage. Das ist zwar weitaus mehr, als bei unzähligen, kleineren Modifikationen, deren Größe im Kilobyte-Release liegt.

Lässt sich aber deutlich schneller auf die Hard Drive Disc wuppen, als … sagen wir mal die 150 Gigabyte erforderlichen Speicherplatz für ein Red Dead Redemption 2 – um ein Beispiel zu nennen, das aktuell ebenfalls mit einer neuen, spielerisch wertvollen Fan-Mod von sich reden macht. Ähnlich wie beim Star Wars-Klassiker Dark Forces, der jetzt im neuen Glanz erstrahlt.

