Fallout 4 und weitere Gaming-Klassiker für wenige Tage stark reduziert – auf GOG

Schnäppchenjäger*innen, die dem schönsten Hobby der Welt nachgehen, aufgepasst: Auf der Vertriebsplattform GOG läuft aktuell eine Verkaufsaktion, die sich ganz den zeitlosen Klassikern verschrieben hat – darunter auch zahlreiche Rollenspiele. „Entdecke oder wiederentdecke Schätze aus der Vergangenheit“, heißt es dazu verheißungsvoll. Und die Breite der rabattierten Spiele auf Good Old Games ist wahrlich beeindruckend.

Ihr könnt aus einem Angebotskatalog von über 1.000 Titeln wählen, teils mit Rabatten von bis zu 95 Prozent behangen. Angesichts der 1.039 Games dürften alle Arten von Spieler*innen auf ihre Kosten kommen: Unter den Shootern tummeln sich etwa Crysis, oder Turok 2: Seeds of Evil, bei den Abenteuerspielen gibt’s einige Tomb Raider-Titel, und an der Rollenspielfront begrüßen Fallout 4 und … aber nein, dazu kommen wir nachstehend.

Fallout-Reihe besonders günstig auf GOG

Bedenkt: Die Verkaufsaktion Classics Promo endet am 25. April dieses Jahres. In Anbetracht der Angebotsbreite im vierstelligen Bereich, kann es herausfordern, den Überblick zu behalten. Wir legen den Fokus auf die Rollenspiele – und damit aufs postapokalyptische Ödland. Von Fallout 4: GOTY (16 Euro, statt 40), bis Fallout 3: GOTY (6,66 Euro statt 20), und Fallout: News Vegas Ultimate Edition (8 Euro statt 20) gibt’s alles, was das Commonwealth-Herz begehrt.

Doch euch werden auch die isometrischen Oldschool-Rollenspiele aus der Interplay-Ära stark im Verkaufspreis vermindert hinterhergeworfen. Genauer: Das originale Fallout, die Fortsetzung Fallout 2, und den Ableger Fallout Tactics (alle jeweils 2,50 Euro statt 10), sie alle locken mit Rabatten. Aber auch RPG-Fans mit Ödland-Allergie gehen nicht leer aus.

Von Cyberpunk-Action bis Gothic-Trilogie: weitere Rollenspiel-Klassiker

Beispielsweise Spieler*innen mit Vorliebe für Cyberpunk-Settings könnten die im Kaufpreis heruntergesetzten Deus Ex-Spiele interessieren. Nebst dem absoluten Klassiker Deus Ex aus dem Jahre 2000 in der GOTY Edition, erwartet euch die Fortsetzung Deus Ex 2: Invisible War (beide 1 Euro statt 7), sowie der Director’s Cut von Deus Ex: Human Revolution (3 Euro statt 20). Wer seine Rollenspiele hingegen lieber in der Geschmacksrichtung Fantasy hat, könnte bei der Gothic-Trilogie schwach werden.

Das originale Gothic aus dem Jahre 2001 gibt’s gerade richtig günstig (5 Euro statt 20). Ebenso Gothic 2 Gold Edition und den umstrittenen Trilogie-Abschluss Gothic 3 (beide ebenfalls 5 Euro statt 20) werden zum Angebotspreis feilgeboten. Ob ihr euch an die noch umstrittenere Erweiterung Gothic 3: Forsaken Gods Enhanced Edition (2,50 Euro statt 10) heranwagen wollt, müsst ihr selbst entscheiden.

Damit haben wir, auch im Bereich Rollenspiele, gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Denn zum Beispiel ein feiner Klassiker wie Nox der damaligen Westwood Studios, die Risen-Reihe der mittlerweile untergegangenen Piranha Bytes-Studios, die kultige Shadowrun Trilogy, oder ein Vampire: The Masquerade – Bloodlines wollen ebenfalls an euren Geldbeutel. Sprich: Es gibt viel zu entdecken bei dieser Rabattaktion auf GOG. Apropos: Bei diesen drei Spielen auf GOG bin ich schwach geworden.

Quelle: GOG