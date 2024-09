Fallout 4: Versteckte Funktion kann euer Spielerlebnis völlig auf den Kopf stellen

Egal ob ihr nach der Serie auf den Hype-Zug aufgesprungen seid und Fallout 4 gerade zum ersten Mal erlebt, nach all den Jahren für ein paar Schritte im Ödland zurückkehrt oder nie weg wart: Es gibt Funktionen, die sind wirklich für jeden Spieler*innen-Typ praktisch.

Dazu zählt eindeutig auch V.A.T.S., mit dem ihr Feinde ins Visier nehmen und ihre Körper nach Schwachstellen absuchen könnt. In Fallout 3 ließ sich damit die Zeit einfrieren, im Nachfolger immerhin noch verlangsamen, was Erinnerungen an das rundenbasierte Kampfsystem aus dem ersten Teil wach ruft. Aber wusstet ihr, dass ihr euch dabei frei drehen könnt?

Fallout 4: So holt ihr das meiste aus V.A.T.S. heraus

Diese erfreuliche Entdeckung hat Twitter-Nutzer Jamie Moran gemacht: Bei seinem Durchgang in Fallout 4 stellte er fest, dass man mit aktivem V.A.T.S. nicht nur zwischen Gegnern hin- und herschalten, sondern bei Gedrückthalten des entsprechenden Knopfes die Kamera tatsächlich frei bewegen kann. Zwar seid ihr bei der Nutzung natürlich an euren derzeitigen Standpunkt gebunden und dürft nicht nach Lust und Laune herumstreifen.

Trotzdem lässt sich V.A.T.S., dessen Abkürzung übrigens für Vault-Tec Assisted Targeting System steht, so hervorragend zum Erspähen von weiteren potenziellen Gefahren nutzen – oder ihr kundschaftet zumindest schonmal die umliegende Umgebung aus. Eigentlich ist diese Funktion tatsächlich dazu gedacht, sie zusammen mit dem Perk namens V.A.N.S. (Vault-Tec Assisted Navigational System) einzusetzen.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dann zeigt euch eine grüne Linie den Weg zum Ziel eurer aktuell aktiven Quest: Überaus hilfreich, um im doch mitunter recht kargen Ödland nicht die Orientierung zu verlieren oder eure ausufernden Trips etwas effizienter zu gestalten. In den Kommentaren unter dem Tweet spalten sich die Fallout 4-Fans in zwei Lager: Die einen sind genauso überrascht über diese Funktion von V.A.T.S. wie Jamie Moran, hinterfragen ihre Erfahrungen und wollen wissen, ob das schon immer im Spiel war.

Andere hingegen wundern sich, wie man eine so vitale Nutzung von V.A.T.S. beim Durchkämmen von Fallout 4 übersehen konnte und sich RAD-Skorpionen, Ghulen oder Supermutanten ohne in den Weg gestellt hat. Egal zu welcher Sorte ihr nun gehört: Wenn ihr schon immer mal als Pirat die Postapokalypse erleben wolltet, könnte euch eine Mod für Fallout 4 besonders gefallen.

Quelle: Twitter /@JamieMoranUK