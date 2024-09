Fallout 4: Geheimnis im Spiel entdeckt – direkt vor eurer Haustür

Im Ranking von Metascore: sichert sich Fallout 4 gerade mal die Bronzemedaille hinter dem allerersten Fallout (Silbermedaille) vom altehrwürdigen Entwicklerstudio Interplay, und Fallout 3 (Goldmedaille) von Bethesda. Laut der beliebten Wertungsplattform nimmt Fallout 4 also den dritten Platz ein.

Und doch: Gefühlt ist Fallout 4 derjenige Eintrag aus der traditionsreichen Rollenspielreihe, welcher auch jetzt, fast zehn Jahre nach Release, noch Spieler*innen zu neuen Entdeckungen einlädt. So auch geschehen bei einer Person, die das vierte Kapitel der Fallout-RPGs um die sechsmal durchgespielt – und erst danach einen Bereich entdeckt hat, welcher gerade zu Beginn des Spiels enorm nützlich sein kann.

Fallout 4: Diesen Bunker müsst ihr aufsuchen, denn …

Ein Beleg dafür, wie Spieler*innen auch nach Jahren noch neue Orte in Fallout 4 erschließen, ist wie oft an dieser Stelle eine Fan-Diskussion auf der Plattform Reddit. Darin stellte ein*e Nutzer*in schon vor einigen Jahren die Frage „Welche interessanten, obskuren Orte sollte ich erkunden?“ Die Person auf Reddit, deren Profil mittlerweile gelöscht wurde, gibt an, „vermutlich 500 Stunden in das Spiel investiert“ zu haben – und „dass es viele Dinge gibt, die ich noch nicht gesehen habe“. Besagter Thread konnte immerhin 65 Antworten mit unterschiedlichen Anregungen zu solchen „obskuren Orte“ versammeln.

Ein Beitrag mit 24 Upvotes sticht hervor, dessen Autor schreibt: „Ich habe ungefähr sechs Durchläufe gebraucht, bevor ich entdeckt habe, dass es einen kleinen unterirdischen Bunker gibt – und zwar auf der Rückseite eines Hauses auf der Nordseite von Sanctuary Hills.“ Diese Entdeckung überschneidet sich mit einem aktuellen YouTube-Video von NerosCinema2, der binnen nicht mal einer Minute demonstriert, wo sich dieser Bunker befindet – und wie ihr dort hinkommt.

Wie der YouTuber mutmaßt, suchen viele Spieler*innen direkt nach dem Verlassen des Vaults ihr altes zu Hause auf – mitunter, um das Kinderzimmer des Sohns Shaun anzusehen. Shaun ist dann übrigens ein legendärer Nichtspielercharakter, der manche*n Spieler*in dazu verleitet, den Satz „Ich habe dich zum Fressen gern“ in Fallout 4 ganz wortwörtlich auszuleben, aber das nur am Rande erwähnt.

… dort findet ihr Goldbarren, Lebensmittel und mehr

Zurück zu unserem YouTuber: Nachdem den Hauptgang des Wohnhauses verlassen hat, dreht er sofort scharf nach links – und läuft den asphaltierten Gehweg hinab bis zum Ende der Straße. Dort sieht er ein blaues Gebäude, begibt sich auf dessen Rückseite – findet dort in den Boden eingelassen: den Eingang zu einem Kellerbunker. Im Inneren befinden sich nun ein „abgesperrter Safe, eine ganze Menge Lebensmittel, Wasser, Gold, auch ein Bett – alles, was ihr bei einem neuen Durchspielen von Fallout 4 benötigt“, wie NerosCinema2 sagt. Ergo: Eine nützliche Entdeckung in Fallout 4, die sich auch Veteran*innen des postapokalyptischen Rollenspiels jetzt noch neu erschließen können.

Apropos Geheimnisse im Commonwealth: Wenn jetzt ein unbekanntes Mystery-Monster in Fallout 4 auftaucht, hat das aller Wahrscheinlichkeit nach weniger mit Kryptozoologie, sondern mehr mit einem kuriosen Grafikfehler zu schaffen.

Quellen: Reddit, YouTube /@NerosCinema2, Nukapedia: The Fallout Wiki