Fallout 5 kann warten: Ikonischer Charakter ganz neu gebaut – „nimm mein Geld!“

Liebe Fallout-Fans, mal Hand aufs Herz: Welcher Vollzeit-Nerd, der etwas auf sich hält, hat nicht ein aus Klemmbausteinen gefertigtes Deko-Teil einer Lieblings-Franchise im Regal stehen? Eben! Die dänische Spielzeugfirma Lego hat unsere Kaufkraft natürlich längst erkannt – lässt mit Klemmbaustein-Kooperationen unsere Fan-Herzen höher schlagen.

Batman, Star Wars, Fortnite, Super Mario, Zelda und andere Multimillionen-Erfolgsreihen, auch aus dem Gaming-Sektor, sind als spezielle Lego-Sets erhältlich. Und in puncto Fallout? Nehmen die Fans die Klemmbausteine jetzt selbst in die Hand. Das Ergebnis ist ein Blickfang, der eigentlich in jede Gaming-Höhle gehört.

Den Butler-Roboter Mr. Handy aus Fallout mit Lego-Steinen nachbauen

In mehr als einer Hinsicht ist das postapokalyptische Ödland von Fallout kein Ort, wo unsereins leben möchte: garstige Supermutanten, stinkige Ghoule, todbringende Todeskrallen oder mit Sprengstoff behangene Nagetier in Fallout 4 sprechen alle gegen einen Urlaub in Commonwealth & Co. Doch eine Erfindung dieses Science-Fiktion-Kosmos hätten wir wirklich gerne als Assistent im geschäftigen Alltag. Die Rede ist natürlich vom flugfähigen, dreiarmigen Multifunktions-Roboter Mr. Handy.

Wie der Name schon sagt, ist dieser Roboter-Butler mehr als ein nützlicher Begleiter, an dem Vault-Bewohner*innen den ungeliebten Abwasch oder die Care-Arbeit abgeben können. Auch gegen Todeskrallen, Raider oder andere Kakerlaken ist Mr. Handy eine Allzweckwaffe. Aber was hat das mit Lego zu tun? Nun, auf Reddit hat dazu ein Fan ein kurzes GIF veröffentlicht, dass ein echtes Schmuckstück zeigt. Zu sehen bekommen wir einen der ikonischen Mr. Handy-Roboter aus dem Fallout-Kosmos – nur eben nicht aus Bits und Bytes gezimmert, sondern aus Klemmbausteinen zusammengebaut.

Genauer gesagt: aus 143 Klemmbausteinen, wie ihr in der dazugehörigen Bauanleitung auf Rebrickable entnehmt. Denn: Auf der Plattform für die geneigte LEGO-Freundin findet ihr ganz kostenfrei eine Bauanleitung für zweierlei: Einen Mr. Handy im Miniaturformat – und die dazugehörige Basis-Station. Wer jetzt in Aktion treten möchte, kann sich auf der Plattform informieren, ob sie oder er (und alle dazwischen und außerhalb) die passenden Steinchen parat haben.

Fallout 4 & Co. selber mit Lego nachbauen

Eltern von Kindern mit entsprechendem Klemmbaustein-Alter sind aller Wahrscheinlichkeit klar im Vorteil. Die rund 1.500 Upvotes auf Reddit jedenfalls stehen dafür, welche Begeisterung das kleine Bauwerk in der Community auslöst. User-Kommentare wie „Halt die Klappe und nimm mein Geld!“ oder ein „Wunderschön! Einfach nur wunderschön!“ unterstreichen diese Euphorie.

Falls euch jetzt die Klemmbaustein-Wut gepackt hat: Auf einer Plattform wie Rebrickable findet ihr allerhand weitere Anleitungen zu wirklich hübsch anzusehenden LEGO-Konstruktion – auch und gerade zum Fallout-Kosmos. Die Red-Rocket-Raststätte oder eine Power-Ausrüstung sind da nur zwei Beispiele. Zugang zu den Anleitungen dieser beiden Mini-Konstruktionen sind allerdings kostenpflichtig.

Apropos Sammlerstücke für Fallout-Fans und Konsorten: Wer sich ein Loch ins Portemonnaie brennen möchte, besorgt sich den Sole Survivor aus Fallout 4 als auf aufwendig gestaltetes Figürchen.

Quellen: Reddit / @mattQW, @Andrewwalker7, @BananaHarbinger06, Rebrickable