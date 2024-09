Wie Fallout 5: Diese Mega-Mod schicken die Grafik-Götter

Bei aller Euphorie für Fallout 4 und alle anderen Ödland-Rollenspiele, egal, ob klassisch isometrisch aus den untergegangenen Black Isle Studios, oder in 3D-Welten von Branchen-Titan Bethesda: die zehn Jahre, welche Fallout 4 inzwischen auf dem sprichwörtlichen Buckel hat, machen sich bemerkbar – vor allem grafisch. Wie sähe dieser Tage also ein Fallout 5 aus?

Bis ein fünftes Kapitel aus dem postapokalyptischen Commonwealth über uns hereinbricht, werden wir wohl noch dutzenden Todeskrallen den Bauch gekrault und noch mehr Ghoule weggebürstet haben – denn wie Bethesda-Boss Todd Howard vor wenigen Wochen kundgab, hat es der Mann nicht eilig mit einem Fallout 5. Bei aller Frustration angesichts einer nicht absehbaren Wartezeit bis zu einem nächsten Fallout-Abenteuer, lässt eine neue Fan-Mod jetzt hoffen, wie ein fünftes Hauptspiel aussehen – und grafisch gigantisch werden könnte.

Über 300 Mods für ein Fallout 5

Wie ein Fallout 5 aussehen könnte hat uns bereits vor einigen Wochen ein*e Kreativschaffende*r namens Milwaukee Games gezeigt – und zwar gestützt mit dem grafischen Grundgerüst der Unreal Engine 5. Was uns damals präsentiert wurde, sah dank passender Ikonografie mitsamt Nuka-Cola-Werbung und ausgemergeltem Ödland zwar authentisch nach Fallout aus, doch der Prototyp war eben nur das: ein aktuell nicht anspielbarer Prototyp. Jetzt liefert Künstler und YouTuber Digital Dreams das nach, was wir uns seither gewünscht haben – nämlich eine Möglichkeit, Fallout 4 dermaßen grafisch aufzupeppen, dass neue Lebensgeister in den alten Gaming-Knochen fahren.

Das fast viertelstündige Video zeigt Fallout 4 gänzlich generalüberholt. Die Partikeleffekte wirken beeindruckender und die Vegetation macht einen üppigeren Eindruck. Gelungen ist das dem Künstler nicht über ein eigens hochgezogenes, aufwendiges Modding-Projekt, sondern mit über 300 kombinierten Mods für Fallout 4, die euch übrigens im Rahmen der Ultimativen Grafik-Modding-Liste auf Nexus Mods verlinkt und bereitgestellt werden.

Ein Fallout 5, wie es auch Jeffrey Jacob Abrams gefällt

In der Kommentarspalte unter dem YouTube-Video feiern die Nutzer*innen einerseits das gezeigte („Sieht gut aus! Mir persönlich gefallen die Linsenreflexe – sie tragen zum cineastischen Feeling bei“), andererseits sind manchen die gezeigten Lens Flare-Effekte, die auch ein J. J. Abrams zu seinen Glanzzeiten abgeliefert hätte, zu viel des Guten („Zu viele Linsenreflexionen. Hat mich total aus dem Konzept gebracht, dass trotz heftigen Regenschauers keine Regentropfen auf dem See zu sehen waren.“).

Wie Fallout 4, nur auf Amphetaminen. So sehr nach Call of Duty & Co. sah das Ödland-Abenteuer noch nie aus. Credit: Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios / @predcaliber – nexusmods.com

Aber unabhängig davon, ob ihr die an Last of Us erinnernde Optik goutiert, oder weniger eurem Ästhetik-Empfinden entspricht, beeindruckend ist das Flickenwerk aus über 300 Mods und mit modernem Raytracing allemal. Apropos RTX-Effekte: Die allseits beliebte Shooter-Sensation Half-Life 2 erstrahlt dank eines ambitionierten Fan-Projekts bald mit zeitgemäßen Licht- und Schatteneffekten – und beeindruckt heute schon mit einem brandneuen Trailer. Bei dermaßen vielen Grafik-Wundertüten geht auch die Wartezeit bis zu einem Fallout 5 leichter von der Hand.

