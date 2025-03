Fallout 76: Großes Update verärgert mit Bethesda-Bug – „bitte seid vorsichtig“

Jüngst ist für das Online-Rollenspiel Fallout 76 ein besonderes Update eingetroffen. Mit „Der innere Ghul“ wird es Spieler*innen des Actionrollenspiels erstmals gestattet, sich in die strapazierte Haut eines Ghuls hineinzuversetzen. Leider kommt die Neuerung nicht ohne einen unangenehmen Nebeneffekt daher.

Wie jetzt Spieler*innen auf Reddit berichtet haben, geht das Ghul-Update mit einem verheerenden Bug einher, der das Weiterspielen unmöglich macht. „Bitte seid vorsichtig“ lautet daher der Warnruf von Reddit-Nutzer*in Both_Emu_2131. Doch wie sieht die Problematik im RPG Fallout 76 derzeit konkret aus?

Fallout 76: Dieser Bug verhindert das sinnvolle Weiterspielen

Die oder der Reddit-Nutzer*in begegnete dem Ärgernis in der Quest „A Fresh Pair of Genes“. Es handelt sich um eine Mission, in deren Verlauf ihr als Spieler*in entscheidet, ob ihr ein Ghul werden wollt – oder eben nicht. Was unserem Both_Emu_2131 nun auf dem Weg dorthin passiert, ist, dass sich mitten bei der Charakter-Erstellung der Server verabschiedet hat, wonach unser*e Leidtragende*r „komplett davon abgehalten wird, jedweden weiteren Fortschritt in der Storyline zu machen“.

Besonders ärgerlich: Ein Neustart warf Both_Emu_2131 zwar wie zu erwarten in der Quest zu einem früheren Zeitpunkt zurück – doch das Spiel betrachtet den Spieler*innencharakter bereits als Ghul. Zu einem solchen hatte sich der Charakter allerdings noch nicht gewandelt. Durch diesen Fehler wurde daher das Weiterkommen in der Quest verhindert, da man „um die Ghul-ifizierung zu vervollständigen, von der Strahlung ohnmächtig werden und im nächsten Raum aufwachen muss“, wie es auf Reddit-heißt.

Da einen als Ghul die Strahlung nicht umbringen würde, unser*e entnervte*r Spieler*in sich aber in keinen verwandelt hat, steckt man „im Silo-Raum fest – und nach einigen Augenblicken wirft mich das Spiel einfach zurück ins Hauptmenü und der Kreislauf beginnt von vorne“. Unser*e Thread-Ersteller*in ist nicht alleine mit diesem unliebsamen Bug. In den zum Zeitpunkt dieser Meldung rund 170 Kommentaren berichten andere Spieler*innen von diesem und ähnlichen Problem.

Auch die über 1.100 Upvotes zu diesem Subreddit sprechen für die Dringlichkeit dieses mindestens unschönen Bugs, der das Weiterspielen mit den neuen Quests des Ghul-Updates verhindert. Bleibt für alle Ödland-Bewohner*innen aus Fallout 76 zu hoffen, dass bei dieser Mehrspieler-Apokalypse Bethesda möglichst bald mit einem korrigierenden Hotfix weiterhilft. Apropos Bugs bei Bethesda: Es gibt kaum Unterschiede zwischen Qualität- und Leistungsmodus bei Fallout 4, was laut Bethesda kein Bug ist.

Quelle: Reddit / Both_Emu_2131