Fallout 76 ist “größer als Skyrim“ – Ex-Bethesda mit überraschender Aussage

Nate Purkeypile ist ein Mann mit langjähriger Erfahrung in der Videospielindustrie – genauer ist er seit etwa zwei Jahrzehnten in der Branche tätig. Insbesondere die fast 15 Jahre bei Branchenriese Bethesda dürften schwer in seinem Lebenslauf wiegen. Als Senior World Artist verantwortete er Fallout 4 mit, in derselben Position Skyrim, oder eben als Lead Artist Fallout 76.

Im Zuge der diesjährigen Game Developers Conference (GDC) haben sich unseren englischsprachigen Kolleg*innen von GamesRadar mit Herrn Purkeypile unterhalten. Dabei ist die kuriose Information herausgesprungen, dass dieser Kreativschaffende regelrecht darum kämpfen musste, dass die Spielwelt von Fallout 76 ihren heutigen Dimensionen verpasst bekam.

Fallout 76: Kampf um die Größe der Spielwelt

Übrigens: Dieser Tage ist Nate Purkeypile nicht mehr bei Bethesda beschäftigt. Er nahm im April 2021 seinen Hut beim von Todd Howard geführten Studio, verdingt sich seither als Solo-Entwickler unter dem Namen Just Perkey Games, veröffentlichte im Oktober letzten Jahres das Action-Adventure The Axis Unseen. Ein „Heavy -Metal-Horrorspiel”, wie es in der Beschreibung auf Steam heißt, das insgesamt mit „sehr positiven“ Rezensionen glänzt – aber das nur am Rande erwähnt.

Bei der GDC, die bis zum 17. März in San Francisco abgehalten wurde, plauderte der Mann also über Fallout 76. „Die Karte von Fallout 76 war riesig; sie ist sogar größer als Skyrim. Und das war etwas, wofür ich von Anfang an hart kämpfen musste“, wird Purkeypile bei GamesRadar zitiert. Der Kreativschaffende schiebt ergänzend hinterher: „Ich wusste, die Leute würden viel Zeit in diesem Spiel verbringen. Deshalb wollte ich dieses epische Gefühl der Wildnis von West Virginia einfangen.“

Lesetipp: Neues Spiel von Fallout-Veteran war „5-mal so groß wie Skyrim“

Spieler*innen von Fallout 76 wissen natürlich: Kulisse der postapokalyptischen Welt des Online-Rollenspiels ist der US-Bundesstaat West Virginia – wo passenderweise reale Orte und Wahrzeichen in die Open World gehievt wurden. Jedenfalls kommt es einer kuriosen Fußnote aus der Bethesda-Historie gleich, wenn man durch einen Ehemaligen erst jetzt erfährt: Die offene Spielwelt aus Fallout 76 sollte ursprünglich kleiner ausfallen.

Zum mehr als steinigen Start für Fallout 76, als das Online-Rollenspiel im Oktober 2018 startete, hat der Künstler auch noch ein augenzwinkerndes Wörtchen mitzuteilen – wieder mit Bezug auf die Spielkarte: „Obwohl das Spiel eine holprige Anfangszeit hatte, mochten die Leute die Karte. Es war irgendwie schön zu hören: ‚Hey, das Spiel ist bescheiden, aber die Karte ist ziemlich cool‘“ Apropos Ärgernisse mit Bethesda-Games: Großes Update in Fallout 76 verärgert mit Bethesda-Bug.

Quelle: GamesRadar