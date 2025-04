Fallout 76: Nächstes großes Update bringt entscheidende Neuerung

Wer sich auf dem öffentlichen Testserver von Fallout 76 tummelt, kann es bereits jetzt ausprobieren – alle anderen müssen sich wohl bis Juni gedulden, wenn ein oft zu polarisierenden Meinungen führendes Open World-Feature Eingang in dieses postapokalyptische West Virginia findet. Die Rede ist von: Angeln.

„Überall, wo ihr schwimmen könnt, könnt ihr auch angeln“, heißt es in der entsprechenden Bekanntmachung vonseiten Bethesda Game Studios. In Titeln mit offener Spielwelt die Angelrute zu zücken, gehört mittlerweile fast zum guten Ton. Von Red Dead Redemption 2, den neueren Far Cry-Spielen – oder der Anniversary Edition von Skyrim: Überall gehen Fische an den Haken. Ein häufig anzutreffendes Feature, das längst nicht allen gefällt…

So angelt ihr bald in Fallout 76

„Willkommen in Fisherman’s Rest, einem neuen Ort im Moor, wo ihr euer Angelabenteuer beginnen werdet“, verkündet die Bekanntmachung zu diesem neu ausgerollten Gameplay-Bauteil für Fallout 76. Unter der Überschrift „Inside the Vault – Fischen in den Appalachen“ erfahrt ihr die wichtigsten Eckdaten zu dieser feuchtfröhlichen Neuerung. Den Ausgangspunkt für die Quest-Reihe „Casting Off“ müsstet ihr dann im Moorgebiet in Form eines geheimnisvollen Signals antreffen – eingehend auf eurem Pip-Boy.

Im neuen YouTube-Video von MrWestTek wird das Angeln ausführlich besprochen:

Im Moor angekommen, solltet ihr als Spieler*in drei neue Charaktere antreffen: Kapitän Raymond Clark, eine mysteriöse Person namens „Der Fischer“ und Linda-Lee – eine Einsiedlerkrabbe und Haustier des Fischers. Erstmal diese brandneue Questreihe angetreten, werdet ihr sowohl mit Angelherausforderungen als auch täglich eintrudelnden Angelquests konfrontiert. Das erfolgreiche Abschließen dieser Aufgabe ist dann auch bitterlich nötig, damit ihr eure Angelausrüstung verbessern könnt – denn: „[…] es wird fast unmöglich sein, bestimmte Fische zu fangen, bis ihr euer Angelequipment aufgerüstet habt“.

Zudem erwarten euch drei unterschiedliche Arten von Ködern: Gewöhnliche Köder, verbesserte Köder und ausgezeichnete Köder. Grundlegend gesagt, steigern bessere Köder eure Chance, ungewöhnlichere (und damit wertvollere) Fische zu bekommen.

Könnte für ein noch intensiveres Eintauchen ins Fischer*innen-Handwerk sorgen: Das Wetter beeinflusst eure Chance, bestimmten Fischarten habhaft zu werden. Beispielsweise klares Wetter eignet sich insbesondere dafür, um gewöhnliche Fische einzukassieren. Durch atomare Strahlung verursachtes Unwetter hingegen erhöht die Wahrscheinlichkeit, „glühende Fische zu fangen“.

Was denkt die Community zum Angeln?

In der Community wird das neu eingeführte Angeln nicht nur mit offenen Armen empfangen. Twitter-Postings wie „Angeln nach Skyrim – Special Edition … oje …“, oder „Ich wäre einfach froh, wenn ich Fallout 4 ohne das Spiel kaputtmachende Glitches spielen könnte“, schlagen einen kritisierenden Ton hat.

Unter oben verlinktem YouTube-Video von @MrWestTek zeigen sich Spieler*innen aber auch begeistert: „Das Spiel [Fallout 76] benötigt wirklich mehr Nebenaktivitäten, […] also bin ich sehr gespannt darauf [auf das Angeln]“. Apropos Begeisterung – und Schrecken, löst aktuell auch das britische Fallout namens Atomfall aus.

